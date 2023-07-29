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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:59
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vitaliiangel
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:57
Болгарин подумав, що війна в Україні закінчилася, бо українець в Болгарії купує пиво. Цілком логічно.
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Wisznia2021
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