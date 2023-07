Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

https://progroshi.news/news/finansi/tri ... -8302.html

Три фрази, за які можна отримати величезні штрафи в Німеччині vitaliiangel

Болгарин подумав, що війна в Україні закінчилася, бо українець в Болгарії купує пиво. Цілком логічно.

internally displaced in Ukraine with an estimated 5,949,000

displaced abroad. IOM estimates that 4,757,000 people have

returned to their place of habitual residence in Ukraine

following a period of displacement, 20 per cent of whom

returned from abroad.

2

To inform targeted interventions aimed at alleviating the

vulnerability that stems from poor structural and social

conditions in areas of return, the CoRA provides granular

data on where returns are occurring, where those who have

returned are most vulnerable and why



аналитика в pdf (ниже по ссылке)

vitaliiangel написав:

Вот засранцы! Вот засранцы! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7039 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5975 раз. Подякували: 19408 раз. Профіль 99 53 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 13:13 Война - это не повод грузить местных негативом. Все негативные мысли, идеи, информацию нужно оставлять в Украине. Да, меня часто спрашивают о войне, для меня это тема табу.



Здесь мы строим созидательную атмосферу и подаем пример. Внешне мы не отличаемся от местных и местные дети смотрят на нас, копируют поведение.



Недавно, шумная группа подростков перевернула уличную мусорку. Я подошел, как в ни в чем не бывало, поставил ее на место и пошел дальше. Было слышно, что они поутихли. Видать переваривали происходящее.



