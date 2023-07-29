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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:11
Чукча2 написав:
Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемели
Без завтрака…
Схожу к речке, вместо океана…
В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти)
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