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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:11

  Чукча2 написав:Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемели

Без завтрака…
Схожу к речке, вместо океана…

В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти)
cherchiltank
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