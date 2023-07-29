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#<1 ... 1017101810191020 Додано: Суб 29 лип, 2023 18:11 Чукча2 написав: Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемели



Без завтрака…

Схожу к речке, вместо океана… Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемелиБез завтрака…Схожу к речке, вместо океана…

В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти) В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти) cherchiltank

Повідомлень: 549 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 20:44 akurt написав: Трохи про наше село…



Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.

Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.

Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»

Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»

Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.

Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ. Трохи про наше село…Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.

Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем. Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем. Starikan 2 Повідомлень: 19620 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2550 раз. Подякували: 3115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 22:21 adeges написав: Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30% Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%



Ротация в батальоне Видень? Ротация в батальоне Видень? rjkz

Повідомлень: 15129 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7848 раз. Подякували: 4790 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 22:25 А я сегодня в обед, поел, что Бог послал



Сходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крыло



Полежали, о своем поговорили



Это те моменты, которые унесешь с собой в могилу



И не надо океана и егурта черничного Чукча2

Повідомлень: 2090 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 22:26 Starikan написав: akurt написав: Трохи про наше село…



Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.

Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.

Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»

Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»

Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.

Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ. Трохи про наше село…Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.

Если там ничего не изменилось лет за 7-8, то это просто болгарский федеральный округ.

Они совок вспоминают с ностальгией, а ЕС ругают. Причем даже те, кто совок не должен был помнить особо.

А! по зомбоящику в номере - в основном рашатв. Кроме болгарских каналов. Ни немецких ни французских ни...никаких других.

Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем. Если там ничего не изменилось лет за 7-8, то это просто болгарский федеральный округ.Они совок вспоминают с ностальгией, а ЕС ругают. Причем даже те, кто совок не должен был помнить особо.А! по зомбоящику в номере - в основном рашатв. Кроме болгарских каналов. Ни немецких ни французских ни...никаких других.Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем. rjkz

Повідомлень: 15129 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7848 раз. Подякували: 4790 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 22:29 Starikan написав: Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем. Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.

Мене здивував репортаж, показаний по болгарському ТВ з приводу подій в Україні: ніби то Україна, ніби то Херсон.

Стадіон шикарний, команда дітей років 10-13, всі одягнені в шикарні спортивні форми, з ними два тренера.

Типу головне: то футбол.

Один раз на задньому плані мигнув будинок з пошкодженими балконами.

Оце війна в Україні з точки зору країни ЄС. Мене здивував репортаж, показаний по болгарському ТВ з приводу подій в Україні: ніби то Україна, ніби то Херсон.Стадіон шикарний, команда дітей років 10-13, всі одягнені в шикарні спортивні форми, з ними два тренера.Типу головне: то футбол.Один раз на задньому плані мигнув будинок з пошкодженими балконами.Оце війна в Україні з точки зору країни ЄС. akurt

Повідомлень: 8097 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 лип, 2023 22:51 rjkz написав: adeges написав: Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30% Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%



Ротация в батальоне Видень? Ротация в батальоне Видень?

ротація може бути лише в Європі.



даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol: ротація може бути лише в Європі.даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol: Shaman

Повідомлень: 3888 З нами з: 29.09.19 Подякував: 470 раз. Подякували: 1102 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1017101810191020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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