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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:11

  Чукча2 написав:Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемели

Без завтрака…
Схожу к речке, вместо океана…

В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:44

  akurt написав:Трохи про наше село…

Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.

Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:21

  adeges написав:Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%


Ротация в батальоне Видень?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:25

А я сегодня в обед, поел, что Бог послал

Сходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крыло

Полежали, о своем поговорили

Это те моменты, которые унесешь с собой в могилу

И не надо океана и егурта черничного
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:26

  Starikan написав:
  akurt написав:Трохи про наше село…

Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.

Если там ничего не изменилось лет за 7-8, то это просто болгарский федеральный округ.
Они совок вспоминают с ностальгией, а ЕС ругают. Причем даже те, кто совок не должен был помнить особо.
А! по зомбоящику в номере - в основном рашатв. Кроме болгарских каналов. Ни немецких ни французских ни...никаких других.
Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:29

  Starikan написав:Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.

Мене здивував репортаж, показаний по болгарському ТВ з приводу подій в Україні: ніби то Україна, ніби то Херсон.
Стадіон шикарний, команда дітей років 10-13, всі одягнені в шикарні спортивні форми, з ними два тренера.
Типу головне: то футбол.
Один раз на задньому плані мигнув будинок з пошкодженими балконами.
Оце війна в Україні з точки зору країни ЄС.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:51

  rjkz написав:
  adeges написав:Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%


Ротация в батальоне Видень?

ротація може бути лише в Європі.

даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:
Shaman
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