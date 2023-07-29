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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:11
Чукча2 написав:
Сегодня рано проснувшись в селе,косил траву с часа 4, аж руки онемели
Без завтрака…
Схожу к речке, вместо океана…
В мене трактор -косилка- за 2 години 20 соток, потім під деревами ручною годину - газон це зло, ще срані кроти)
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Додано: Суб 29 лип, 2023 20:44
akurt написав:
Трохи про наше село…
Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.
Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:21
adeges написав:
Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%
Ротация в батальоне Видень?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:25
А я сегодня в обед, поел, что Бог послал
Сходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крыло
Полежали, о своем поговорили
Это те моменты, которые унесешь с собой в могилу
И не надо океана и егурта черничного
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:26
Starikan написав: akurt написав:
Трохи про наше село…
Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.
Если там ничего не изменилось лет за 7-8, то это просто болгарский федеральный округ.
Они совок вспоминают с ностальгией, а ЕС ругают. Причем даже те, кто совок не должен был помнить особо.
А! по зомбоящику в номере - в основном рашатв. Кроме болгарских каналов. Ни немецких ни французских ни...никаких других.
Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:29
Starikan написав:
Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
Мене здивував репортаж, показаний по болгарському ТВ з приводу подій в Україні: ніби то Україна, ніби то Херсон.
Стадіон шикарний, команда дітей років 10-13, всі одягнені в шикарні спортивні форми, з ними два тренера.
Типу головне: то футбол.
Один раз на задньому плані мигнув будинок з пошкодженими балконами.
Оце війна в Україні з точки зору країни ЄС.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:51
rjkz написав: adeges написав:
Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%
Ротация в батальоне Видень?
ротація може бути лише в Європі.
даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:
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Shaman
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:55
akurt написав: Starikan написав:
Не хочуть сваритися із старшим братом - визволителем.
Мене здивував репортаж, показаний по болгарському ТВ з приводу подій в Україні: ніби то Україна, ніби то Херсон.
Стадіон шикарний, команда дітей років 10-13, всі одягнені в шикарні спортивні форми, щ ними два тренера.
Типу головне: то футбол.
Один раз на задньому плані мелькнув будинок щ пошкодженими балконами.
Оце війна в Україні з точки зору країни ЄС.
У меня нет телеграмма, и меня нет в соцсетях.
Всю информацию получаю из американских и украинских сми.
Лига нет, и иногда телевидение, обычно воскресные выпуски.
Так вот, мне знакомые и друзья из Украины говорили давно, что по ТВ все очень успокаивающе и я это понимаю сам. Но в америкаских новостях еще меньще и завуалировано. В основном говорят о политических моментах, а об обстрелах очень в общем.
Но хотя-бы позиция США однозначная на высшем государственном уровне.
А вот трамписты несут такую ересь, что типа американское вооружение разворовывается и перепродается в третьи страны, что деньги разворовываются и надо все это прекратить и решать внутренние американские проблемы.
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rjkz
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Додано: Суб 29 лип, 2023 23:10
Shaman написав: rjkz написав: adeges написав:
Починаю краще розуміти Ермакса. Житловий фонд Відня викликає глибоке униніє ( На додачу до цього, приплив українців суттєво зрушив баланс попиту і пропозиції, що призвело до суттєво за 1.5 роки зростання цін. Десь відсотків на 25-30%
Ротация в батальоне Видень?
ротація може бути лише в Європі.
даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:
Мне показалось или имеет место быть упрек?
Я не могу возращаться "без приказа" (с).
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Додано: Суб 29 лип, 2023 23:32
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Ротация в батальоне Видень?
ротація може бути лише в Європі.
даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:
Мне показалось или имеет место быть упрек?
Я не могу возращаться "без приказа" (с).
не треба накидати на вентилятор, й очікувати залишитися в білому - вентилятор то така штука
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Shaman
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