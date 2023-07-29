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#<1 ... 1018101910201021 Додано: Суб 29 лип, 2023 23:45 Чукча2 написав: А я сегодня в обед, поел, что Бог послал



Сходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крыло



Полежали, о своем поговорили



Это те моменты, которые унесешь с собой в могилу



И не надо океана и егурта черничного А я сегодня в обед, поел, что Бог послалСходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крылоПолежали, о своем поговорилиЭто те моменты, которые унесешь с собой в могилуИ не надо океана и егурта черничного

Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити? Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити? BIGor

Повідомлень: 7968 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 00:03 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ротація може бути лише в Європі.



даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol: ротація може бути лише в Європі.даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:

Мне показалось или имеет место быть упрек?



Я не могу возращаться "без приказа" (с). Мне показалось или имеет место быть упрек?Я не могу возращаться "без приказа" (с).

не треба накидати на вентилятор, й очікувати залишитися в білому - вентилятор то така штука не треба накидати на вентилятор, й очікувати залишитися в білому - вентилятор то така штука





И что я набросил?

Я очень хорошо отношусь к adeges, если шутка получилась не очень, то у него и попрошу прощения.

Ни в коем случае не осуждаю никого кто выехал. Не только потому что и сам не в Украине. Напомню, в моем случае имела место быть эмиграция и было это сделано за несколько лет ДО большой войны. Хотя, признаю, именно угроза большой войны была решающим фактором и пенделем стремиться сделать это как можно скорее.

Поэтому ДЛЯ САМОГО СЕБЯ я не делаю особой разницы между собой и теми кто выехал после 24.02. "Для "отмазки" (ТМ кроссовок) сойдет. , перед собой я более честен .

А вот выехать и из Вены набрасывать на вентилятор - ну, это надо очень извращенную мораль иметь. И что я набросил?Я очень хорошо отношусь к, если шутка получилась не очень, то у него и попрошу прощения.Ни в коем случае не осуждаю никого кто выехал. Не только потому что и сам не в Украине. Напомню, в моем случае имела место быть эмиграция и было это сделано за несколько лет ДО большой войны. Хотя, признаю, именно угроза большой войны была решающим фактором и пенделем стремиться сделать это как можно скорее.Поэтому ДЛЯ САМОГО СЕБЯ я не делаю особой разницы между собой и теми кто выехал после 24.02. "Для "отмазки" (ТМ кроссовок) сойдет., перед собой я более честенА вот выехать и из Вены набрасывать на вентилятор - ну, это надо очень извращенную мораль иметь. rjkz

Повідомлень: 15134 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7850 раз. Подякували: 4790 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1018101910201021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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