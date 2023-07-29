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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:45

  Чукча2 написав:А я сегодня в обед, поел, что Бог послал

Сходил с сыном на речку, полежал, обнял его, под крыло

Полежали, о своем поговорили

Это те моменты, которые унесешь с собой в могилу

И не надо океана и егурта черничного

Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 00:03

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:ротація може бути лише в Європі.

даремно заокеаний батальйон так далеко їхав, щоб ще й ротацію? дурних нема:lol:

Мне показалось или имеет место быть упрек?

Я не могу возращаться "без приказа" (с). :mrgreen:

не треба накидати на вентилятор, й очікувати залишитися в білому - вентилятор то така штука 8)



И что я набросил?
Я очень хорошо отношусь к adeges, если шутка получилась не очень, то у него и попрошу прощения.
Ни в коем случае не осуждаю никого кто выехал. Не только потому что и сам не в Украине. Напомню, в моем случае имела место быть эмиграция и было это сделано за несколько лет ДО большой войны. Хотя, признаю, именно угроза большой войны была решающим фактором и пенделем стремиться сделать это как можно скорее.
Поэтому ДЛЯ САМОГО СЕБЯ я не делаю особой разницы между собой и теми кто выехал после 24.02. "Для "отмазки" (ТМ кроссовок) сойдет. :mrgreen: , перед собой я более честен :lol: .
А вот выехать и из Вены набрасывать на вентилятор - ну, это надо очень извращенную мораль иметь.
rjkz
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  #<1 ... 1018101910201021
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