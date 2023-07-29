Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 23:45
Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити?
Додано: Нед 30 лип, 2023 00:03
И что я набросил?
Я очень хорошо отношусь к adeges, если шутка получилась не очень, то у него и попрошу прощения.
Ни в коем случае не осуждаю никого кто выехал. Не только потому что и сам не в Украине. Напомню, в моем случае имела место быть эмиграция и было это сделано за несколько лет ДО большой войны. Хотя, признаю, именно угроза большой войны была решающим фактором и пенделем стремиться сделать это как можно скорее.
Поэтому ДЛЯ САМОГО СЕБЯ я не делаю особой разницы между собой и теми кто выехал после 24.02. "Для "отмазки" (ТМ кроссовок) сойдет. , перед собой я более честен .
А вот выехать и из Вены набрасывать на вентилятор - ну, это надо очень извращенную мораль иметь.
Додано: Нед 30 лип, 2023 04:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Потихоньку про недвигу в США.
|