Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 23:45
Як взагалі ваша епопея з бетонуванням на КРЖН в 2021 році? Хоч не встигли на хаях купити?
Додано: Нед 30 лип, 2023 00:03
И что я набросил?
Я очень хорошо отношусь к adeges, если шутка получилась не очень, то у него и попрошу прощения.
Ни в коем случае не осуждаю никого кто выехал. Не только потому что и сам не в Украине. Напомню, в моем случае имела место быть эмиграция и было это сделано за несколько лет ДО большой войны. Хотя, признаю, именно угроза большой войны была решающим фактором и пенделем стремиться сделать это как можно скорее.
Поэтому ДЛЯ САМОГО СЕБЯ я не делаю особой разницы между собой и теми кто выехал после 24.02. "Для "отмазки" (ТМ кроссовок) сойдет. , перед собой я более честен .
А вот выехать и из Вены набрасывать на вентилятор - ну, это надо очень извращенную мораль иметь.
Додано: Нед 30 лип, 2023 04:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Потихоньку про недвигу в США.
Додано: Нед 30 лип, 2023 06:58
ми ж розуміємо, що основний бенефіціар жартів - інша людина. бачите, її не називають, але всі розуміють про що йде мова - вже досягнення.
я, наприклад навіть не зрозумів, що ще хтось виїхав до Вени. тут треба більше жартувати про Львів - в мене таке враження, що тут багато форумчан. Провели ротацію з Успіхом - займаємося у Львові своїми справами, доки він боронить/відвойовує інші міста (такий собі сумний жарт)...
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
а так, навіть американці їдуть боронити Україну - але з профільним досвідом.
Додано: Нед 30 лип, 2023 07:50
Мені дуже сумно, що "склалося як гадалося".
Сумно, що хтось ризикує своїм життям й здоров"ям, а хтось наповнює собою київськи рестікі.
Сумно, що хтось віддає останнє за для перемоги над ворогом, а хтось розкрадає це останнє.
Сумно, що коли з місяць назад розмовляв з другом, який на фронті, відчував сором. Він там, а я тут. Але розумів, що нічого не можу змінити.
Сумно, що деяки люди навіть сором не можуть відчути. Хоч нічого це й не вирішує за великим рахунком.
Не знаю хто тут, в Америці правий.
Тот хто скористався обставинами щоб попасти, заробити грошей та повернутися в Україну (чоловік 35 років) та не дуже переймається війною, навіть свою родину не намагаєтся привезти.
Чи жінка, яка втекла від війни з двома дітьми, старою й не здоровою мамою, в якої чоловік залишився в Києві. Але вона не знає скількі та война буде тягнутися й відчуває, що має моральне зобов"язання перед своїми дітьми, намагається тягнути "лямку". Це дуже важко, коли й дітей треба адаптувати, й про матір дбати, й самої адаптуватися, працювати так, щоб вистачало на винайм житла, на харчування поки хватає фудстемпів яки родина отримує як біженці. Та вона намагається досягти ліпшого життя для своїх дітей. Й сподівається заціпитись в Америці, евалювати свій диплом, щоб діти закінчили тут школу, щоб змогли отримати тут післяшкільну освіту та увійти в доросле життя в ліпшому стані ніж вона.
З боку декого з форумчан, хлопець - красавчег. Грошей заробить, в Україну їх привезе. А ота жінка? Зрадниця? Я протилежної думки. Вже пояснював чому.
З приводу американців.
На цьому тижні в новинах розповіли, що вдалося знайти та повернути в США рештки загиблого американського ветерана, який минулого року загинув, здається, на Миколаївщині. Ідентификувати змогли тільки за допомогою ДНК тесту.
Поховали тут минулого тиждня, якщо не помиляюся.
Не українського походження.Піщов добровольцем воювати за незнайому країну на іншому боці Земної кулі.
Додано: Нед 30 лип, 2023 07:59
Re: Еміграція, заробітчанство
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