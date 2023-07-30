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#<1 ... 1019102010211022 Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає... я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

це хто? це хто?

Включіть голову, Airmax же. Включіть голову, Airmax же. BIGor

Повідомлень: 7972 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 09:10 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

це хто? це хто?

Включіть голову, Airmax же. Включіть голову, Airmax же.

трохи було емоційно, згоден. але розумієте, мене це не чіпляло від слова зовсім. а когось це надто зачепило. чому б це?



й здається, ж Airmaх повернувся. ніхто там не обіцяв свій капелюх з'їсти? а то стільки було впевненості, що не повернеться. трохи було емоційно, згоден.але розумієте, мене це не чіпляло від слова зовсім. а когось це надто зачепило. чому б це?й здається, ж Airmaх повернувся. ніхто там не обіцяв свій капелюх з'їсти? а то стільки було впевненості, що не повернеться. Shaman

Повідомлень: 3903 З нами з: 29.09.19 Подякував: 470 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18 BIGor написав: Shaman написав: я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає... я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Hotab Повідомлень: 9551 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31 Hotab написав: BIGor написав: Shaman написав: я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає... я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тягаспілкуватись. Підганяючи під своє трохисправедливості і добра.

я ж за справедливість



я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати



й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет



а що такого перекошеного в моєму уявленні? я ж за справедливістья на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікатий так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномета що такого перекошеного в моєму уявленні? Shaman

Повідомлень: 3903 З нами з: 29.09.19 Подякував: 470 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1019102010211022 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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