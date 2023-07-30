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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка
" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
це хто?
Включіть голову, Airmax же.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:10
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
А стосовно "людини-кросівка
" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
це хто?
Включіть голову, Airmax же.
трохи було емоційно, згоден.
але розумієте, мене це не чіпляло від слова зовсім. а когось це надто зачепило. чому б це?
й здається, ж Airmaх повернувся. ніхто там не обіцяв свій капелюх з'їсти? а то стільки було впевненості, що не повернеться.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18
BIGor написав: Shaman написав:
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31
Hotab написав: BIGor написав: Shaman написав:
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих
спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення
справедливості і добра.
я ж за справедливість
я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати
й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет
а що такого перекошеного в моєму уявленні?
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