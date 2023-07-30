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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

це хто? :shock:

Включіть голову, Airmax же.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:10

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

це хто? :shock:

Включіть голову, Airmax же.

трохи було емоційно, згоден. :) але розумієте, мене це не чіпляло від слова зовсім. а когось це надто зачепило. чому б це? :D

й здається, ж Airmaх повернувся. ніхто там не обіцяв свій капелюх з'їсти? а то стільки було впевненості, що не повернеться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18

  BIGor написав:
  Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.

я ж за справедливість :oops:

я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати :roll:

й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет :D

а що такого перекошеного в моєму уявленні? ;)
Shaman
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