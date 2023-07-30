Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31
я ж за справедливість
я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати
й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет
а що такого перекошеного в моєму уявленні?
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52
Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:16
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