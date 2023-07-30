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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18
BIGor написав: Shaman написав:
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
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Hotab
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31
Hotab написав: BIGor написав: Shaman написав:
я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих
спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення
справедливості і добра.
я ж за справедливість
я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати
й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет
а що такого перекошеного в моєму уявленні?
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52
Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.
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Hotab
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:16
Hotab написав:Shaman
, не важливо, та і нема сенсу вас вчити
. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках
.
вчитися сенс є завжди
жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що
та й рукавички інколи доводиться знімати.
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15
Shaman написав:
та й рукавички інколи доводиться знімати.
а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:42
Bolt написав:
Шахеди слабовато, в новинах написали, що вчора Крим атакували 25 беспілотників з ним половина рашка посадила РЕБрм. Все таки ракети краще.
Написати і 125 і 1125 можна.
З російських джерел зникла об'єктивна інформація. Лишилася лише пропаганда.
Про Бахмут в них взагалі інформаційна тиша.
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