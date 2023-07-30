Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1019102010211022 Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18 BIGor написав: Shaman написав: я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає... я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Hotab Повідомлень: 9563 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2035 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31 Hotab написав: BIGor написав: Shaman написав: я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає... я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами. А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра. Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тягаспілкуватись. Підганяючи під своє трохисправедливості і добра.

я ж за справедливість



я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати



й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет



а що такого перекошеного в моєму уявленні? я ж за справедливістья на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікатий так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномета що такого перекошеного в моєму уявленні? Shaman

Повідомлень: 3917 З нами з: 29.09.19 Подякував: 471 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52 Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках. Hotab Повідомлень: 9563 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2035 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 10:16 Hotab написав: Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках. , не важливо, та і. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись

вчитися сенс є завжди



жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що



та й рукавички інколи доводиться знімати. вчитися сенс є завждижартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки щота й рукавички інколи доводиться знімати. Shaman

Повідомлень: 3917 З нами з: 29.09.19 Подякував: 471 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15 Shaman написав: та й рукавички інколи доводиться знімати. та й рукавички інколи доводиться знімати. а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках vitaliiangel

Повідомлень: 18544 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2174 раз. Подякували: 3119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Шахеди слабовато, в новинах написали, що вчора Крим атакували 25 беспілотників з ним половина рашка посадила РЕБрм. Все таки ракети краще. Шахеди слабовато, в новинах написали, що вчора Крим атакували 25 беспілотників з ним половина рашка посадила РЕБрм. Все таки ракети краще.

Написати і 125 і 1125 можна.

З російських джерел зникла об'єктивна інформація. Лишилася лише пропаганда.

Про Бахмут в них взагалі інформаційна тиша. Написати і 125 і 1125 можна.З російських джерел зникла об'єктивна інформація. Лишилася лише пропаганда.Про Бахмут в них взагалі інформаційна тиша. Denik Повідомлень: 2203 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 13:40 vitaliiangel написав: Shaman написав: та й рукавички інколи доводиться знімати. та й рукавички інколи доводиться знімати. а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках а выг с опытом) неопытный даже спит в перчатках

неправильна назва. точніше, як назвати, коли когось на кіл саджаєш? неправильна назва. точніше, як назвати, коли когось на кіл саджаєш? Shaman

Повідомлень: 3917 З нами з: 29.09.19 Подякував: 471 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44 Shaman написав: Hotab написав: Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках. , не важливо, та і. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись

вчитися сенс є завжди



жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що : вчитися сенс є завждижартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що :





Hotab Повідомлень: 9563 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2035 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 13:50 Hotab написав: Shaman написав: Hotab написав: Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках. , не важливо, та і. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись

вчитися сенс є завжди



жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що : вчитися сенс є завждижартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що :







а фото металурга



уролога чого забули? а фото металургауролога чого забули? Shaman

Повідомлень: 3917 З нами з: 29.09.19 Подякував: 471 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1019102010211022 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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