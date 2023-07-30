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Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...
А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.
Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
я ж за справедливість
я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати
й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет