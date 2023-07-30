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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:18

  BIGor написав:
  Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:31

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:я за добрі жарти, але проти злого сарказму - а останнє наразі значно переважає...

А стосовно "людини-кросівка" це не стосується? Щось не бачив щоб Ви йому щось дописували, під його лицемірними дописами.

Не потрібно від Шамана вимагати неупередженості і обʼєктивності. Він її нікому не обіцяв. Незрозуміла лише ця тяга повчати оточуючих спілкуватись. Підганяючи під своє трохи перекошене уявлення справедливості і добра.

я ж за справедливість :oops:

я на ці суперечки дивлюся трохи зі сторони, але ж інколи лайно починає вже з монітора стікати :roll:

й так, якщо хтось накидає особисто на мене, змушений розчохлити свій лайномет :D

а що такого перекошеного в моєму уявленні? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:52

Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:16

  Hotab написав:Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.

вчитися сенс є завжди 8)

жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що :lol:

та й рукавички інколи доводиться знімати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15

  Shaman написав:та й рукавички інколи доводиться знімати.
а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Шахеди слабовато, в новинах написали, що вчора Крим атакували 25 беспілотників з ним половина рашка посадила РЕБрм. Все таки ракети краще.

Написати і 125 і 1125 можна.
З російських джерел зникла об'єктивна інформація. Лишилася лише пропаганда.
Про Бахмут в них взагалі інформаційна тиша.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:40

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:та й рукавички інколи доводиться знімати.
а вы проктолог с опытом) неопытный даже спит в перчатках

неправильна назва. точніше, як назвати, коли когось на кіл саджаєш? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.

вчитися сенс є завжди 8)

жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що :



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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:50

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman , не важливо, та і нема сенсу вас вчити. Чого і від вас очікують, якщо ви намагаєтесь залишатись в білому пальто і білих рукавичках.

вчитися сенс є завжди 8)

жартуєте? тут на форумі ЗЗК треба мати поки що :



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а фото металурга :D

уролога чого забули? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:12

  Shaman написав:як назвати, коли когось на кіл саджаєш?
кольщик.
vitaliiangel
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