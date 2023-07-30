akurt написав:Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.
Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.
Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»
Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»
Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.
Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.
Був такий період Другої Світової - Дивна війна.
Якщо вважати Холодну війну - Третьою Світовою. То зараз вже йде 4-та Світова. ЗСУ спокійно можуть підвищувати ставки до "виборів" путіна у березні 2024. Той теж не звик понижувати ставки, що призведе до ще більшої мобілізації та мілітаризації на росії. В певний момент від цього та від війни звалиться російський сировинний експорт як власне і впав український після початку війни та скасуванню зернової угоди.
Нестача сировини встане в розріз з планами політбюро Китаю по зростанню ВВП, ще можна згадати за внутрішній борг Китаю. Ну і для збереження влади та відволікання населення від страшної економічної кризи у влади залишиться єдиний вихід - "маленька побідоносна війна" (див. історію влади хуйла) після цього війна стане дійсно Світовою.
А поки що, наприклад, у японській Тойоті радіють рекордному виробництву автомобілів
Та весь світ стратегічно йде до стану: або нічого їсти, або моторне паливо по картках.