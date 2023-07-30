Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1020102110221023 Додано: Нед 30 лип, 2023 15:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.

Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.

Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»

Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»

Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.

Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ. Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева.Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України.Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?»Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.»Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні.Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.

Був такий період Другої Світової - Дивна війна.

Якщо вважати Холодну війну - Третьою Світовою. То зараз вже йде 4-та Світова. ЗСУ спокійно можуть підвищувати ставки до "виборів" путіна у березні 2024. Той теж не звик понижувати ставки, що призведе до ще більшої мобілізації та мілітаризації на росії. В певний момент від цього та від війни звалиться російський сировинний експорт як власне і впав український після початку війни та скасуванню зернової угоди.

Нестача сировини встане в розріз з планами політбюро Китаю по зростанню ВВП, ще можна згадати за внутрішній борг Китаю. Ну і для збереження влади та відволікання населення від страшної економічної кризи у влади залишиться єдиний вихід - "маленька побідоносна війна" (див. історію влади хуйла) після цього війна стане дійсно Світовою.

А поки що, наприклад, у японській Тойоті радіють рекордному виробництву автомобілів

https://mmr.net.ua/autoworld/200462

Та весь світ стратегічно йде до стану: або нічого їсти, або моторне паливо по картках. Був такий період Другої Світової - Дивна війна.Якщо вважати Холодну війну - Третьою Світовою. То зараз вже йде 4-та Світова. ЗСУ спокійно можуть підвищувати ставки до "виборів" путіна у березні 2024. Той теж не звик понижувати ставки, що призведе до ще більшої мобілізації та мілітаризації на росії. В певний момент від цього та від війни звалиться російський сировинний експорт як власне і впав український після початку війни та скасуванню зернової угоди.Нестача сировини встане в розріз з планами політбюро Китаю по зростанню ВВП, ще можна згадати за внутрішній борг Китаю. Ну і для збереження влади та відволікання населення від страшної економічної кризи у влади залишиться єдиний вихід - "маленька побідоносна війна" (див. історію влади хуйла) після цього війна стане дійсно Світовою.А поки що, наприклад, у японській Тойоті радіють рекордному виробництву автомобілівТа весь світ стратегічно йде до стану: або нічого їсти, або моторне паливо по картках. Denik Повідомлень: 2204 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 16:32 BIGor написав: Тепер я зрозумів, що флайман ідеал Вишні2021. Це щодо покупки пива - дуже дорого для бюджету в 125 доларів. Тепер я зрозумів, що флайман ідеал Вишні2021. Це щодо покупки пива - дуже дорого для бюджету в 125 доларів.

Написав той, хто в Україні квартиру не міг купити. Я чорне люблю, а ти? Написав той, хто в Україні квартиру не міг купити. Я чорне люблю, а ти? Wisznia2021 Повідомлень: 455 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 17:57 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Тепер я зрозумів, що флайман ідеал Вишні2021. Це щодо покупки пива - дуже дорого для бюджету в 125 доларів. Тепер я зрозумів, що флайман ідеал Вишні2021. Це щодо покупки пива - дуже дорого для бюджету в 125 доларів.

Написав той, хто в Україні квартиру не міг купити. Я чорне люблю, а ти? Написав той, хто в Україні квартиру не міг купити., а ти?

Можете вважати мене расистом. Можете вважати мене расистом. BIGor

Повідомлень: 7975 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 21:18 Повернемося від звичайного для цієї гілки бруду та інсинуацій до теми гілки «Еміграція, заробітчанство».



Дискусія триває з приводу того, чи будуть повертатися українці.

Звісно, все залежить від перебігу війни.

Хтось повернеться, хтось скористається унікальною можливістю стати резидентом США, Канади, Великої Британії, Чехії чи Німеччині.

Не всі витримають перегони.

Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах.

Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав).

Роздуми такі:

- зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира.

- зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях).

- головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві.

Можна і повертатися… akurt

Повідомлень: 8098 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1020102110221023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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