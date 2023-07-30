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akurt написав:Я зараз перебуваю в Болгарії. Зайшов в супермаркет купити пива. Взяв 5 банок різного на 9,6 лева. Позаду мене болгарин років 45 - спитав, чи я часом не з Чорногорії? - Ні, з України. Він тоді і питає: «А що, війна вже закінчилася?» Я ледве не впустив ті 5 банок пива: «Та яке там закінчилося?!?!?! Судячи з ракетних обстрілів це ще на 10 років.» Болгарин був сильно здивований, що війна ще продовжується… Але сказав, що путін знаєте хто і покрутив пальцем біля скроні. Я погодився. Але здивувало, що вони нічого не знають. Правда по ТВ був репортаж із Херсона про те, як хлопчики футбольної школи тренуються грати у футбол. І ще репортаж про те, як чорношкірі лідери своїх країн турбуються про «українське» зерно. А війни дійсно немає. По ТВ.
Був такий період Другої Світової - Дивна війна. Якщо вважати Холодну війну - Третьою Світовою. То зараз вже йде 4-та Світова. ЗСУ спокійно можуть підвищувати ставки до "виборів" путіна у березні 2024. Той теж не звик понижувати ставки, що призведе до ще більшої мобілізації та мілітаризації на росії. В певний момент від цього та від війни звалиться російський сировинний експорт як власне і впав український після початку війни та скасуванню зернової угоди. Нестача сировини встане в розріз з планами політбюро Китаю по зростанню ВВП, ще можна згадати за внутрішній борг Китаю. Ну і для збереження влади та відволікання населення від страшної економічної кризи у влади залишиться єдиний вихід - "маленька побідоносна війна" (див. історію влади хуйла) після цього війна стане дійсно Світовою. А поки що, наприклад, у японській Тойоті радіють рекордному виробництву автомобілів https://mmr.net.ua/autoworld/200462 Та весь світ стратегічно йде до стану: або нічого їсти, або моторне паливо по картках.
Повернемося від звичайного для цієї гілки бруду та інсинуацій до теми гілки «Еміграція, заробітчанство».
Дискусія триває з приводу того, чи будуть повертатися українці. Звісно, все залежить від перебігу війни. Хтось повернеться, хтось скористається унікальною можливістю стати резидентом США, Канади, Великої Британії, Чехії чи Німеччині. Не всі витримають перегони. Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах. Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав). Роздуми такі: - зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира. - зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях). - головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві. Можна і повертатися…
akurt написав:Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах. Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав). Роздуми такі: - зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира. - зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях). - головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві. Можна і повертатися…
Не у всіх так шоколадно, думаю в 95% емігрантів навіть не так. За таких умов як в тієї жінки я би взагалі не виїзжав. А в планах - будь-якими способами осісти в Польщі. Зараз вчимо польську, роблю карту побиту, легалізуємо скирду.
BIGor написав:[За таких умов як в тієї жінки я би взагалі не виїзжав..
Виїхала - як і багато інших - в березні 2022. З дитиною, якої було тоді 15,5 років. Начебто все добре починалося: допомога від Чехії. На сьогодні єдиний варіант: працювати на електрокарі на складі у Вроцлаві. В Празі працювала на відповідальній посаді старшого помічника першого заступника тимчасово виконуючого обовʼязки комірника. Тепер сидить з калькулятором: якщо повернуся, то будуть платити хххх$ (в гривнях) та мінімум половину буду надсилати сину-студенту Варшавської політехніки. Теж варіант. Хороший.
akurt написав:Повернемося від звичайного для цієї гілки бруду та інсинуацій до теми гілки «Еміграція, заробітчанство».
Дискусія триває з приводу того, чи будуть повертатися українці. Звісно, все залежить від перебігу війни. Хтось повернеться, хтось скористається унікальною можливістю стати резидентом США, Канади, Великої Британії, Чехії чи Німеччині. Не всі витримають перегони. Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах. Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав). Роздуми такі: - зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира. - зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях). - головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві. Можна і повертатися…
Было бы удивительно, если бы эта пани пришла к другому выводу. Но далеко не у всех в Украине есть/был свой "кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях)" или хотя бы последнее (хххх$). Но вот её сын уже сделал другой выбор. Правда, учёба это ещё не окончательный выбор страны проживания, но серьёзный первый шаг. Кстати, меня удивляет, что разговаривая со знакомыми, уехавшими на Запад (беженцами), часто слышу, что молодёжи там не нравится и стремятся вернуться. Хотя могу понять причины, но, думаю, матери им объяснят их неправоту. Основной вопрос, конечно, сколько времени продлится война и, соответственно, сколько времени они пробудут на Западе.
P.s. А что, в Чехии помощь беженцам прекратили? P.p.s. Харьков только что опять обстреляли. Правда. скромненько - всего 2 прилёта.