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#<1 ... 1021102210231024 Додано: Пон 31 лип, 2023 02:46 cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з



К сожалению, да.\

Ситуация такая давно сложилась, нно сейчас она что называется "дошла до ручки" (не знаю почему так говорят).

Когда-то, лет эдак 10 назад на моей памяти эту тему поднял на форуме Уноноктий.

Я сначала как-то не воспринял, потом начал интересоваться. Караул!

Начал на форуме писать длинные простыни о демографии - модерация сносила, меня банили.

Форумчане мысленно крутили пальцем у виска.

Когда сам занялся подготовкой к эмиграции, начал читать форумы, картина только усугубилась. Начал много узнавать из ютуб каналов.

И тут...при разговорах со знакомыми...вдруг выявилась чрезмерная информированность. Со временем, у меня сложилось впечатление, что %% 60 готовятся делать ноги. Не все из них дощли до логического заверщения, но такие были.

Это как минимум ситуация на 2017 год.+\-. К сожалению, да.\Ситуация такая давно сложилась, нно сейчас она что называется "дошла до ручки" (не знаю почему так говорят).Когда-то, лет эдак 10 назад на моей памяти эту тему поднял на форуме Уноноктий.Я сначала как-то не воспринял, потом начал интересоваться. Караул!Начал на форуме писать длинные простыни о демографии - модерация сносила, меня банили.Форумчане мысленно крутили пальцем у виска.Когда сам занялся подготовкой к эмиграции, начал читать форумы, картина только усугубилась. Начал много узнавать из ютуб каналов.И тут...при разговорах со знакомыми...вдруг выявилась чрезмерная информированность. Со временем, у меня сложилось впечатление, что %% 60 готовятся делать ноги. Не все из них дощли до логического заверщения, но такие были.Это как минимум ситуация на 2017 год.+\-. rjkz

Повідомлень: 15168 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7854 раз. Подякували: 4791 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 02:56 akurt написав: BIGor написав: [За таких умов як в тієї жінки я би взагалі не виїзжав.. [За таких умов як в тієї жінки я би взагалі не виїзжав..

Виїхала - як і багато інших - в березні 2022.

З дитиною, якої було тоді 15,5 років.

Начебто все добре починалося: допомога від Чехії.

На сьогодні єдиний варіант: працювати на електрокарі на складі у Вроцлаві.

В Празі працювала на відповідальній посаді старшого помічника першого заступника тимчасово виконуючого обовʼязки комірника.

Тепер сидить з калькулятором: якщо повернуся, то будуть платити хххх$ (в гривнях) та мінімум половину буду надсилати сину-студенту Варшавської політехніки.

Теж варіант. Хороший. Виїхала - як і багато інших - в березні 2022.З дитиною, якої було тоді 15,5 років.Начебто все добре починалося: допомога від Чехії.На сьогодні єдиний варіант: працювати на електрокарі на складі у Вроцлаві.В Празі працювала на відповідальній посаді старшого помічника першого заступника тимчасово виконуючого обовʼязки комірника.Тепер сидить з калькулятором: якщо повернуся, то будуть платити хххх$ (в гривнях) та мінімум половину буду надсилати сину-студенту Варшавської політехніки.Теж варіант. Хороший.



Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.

Или не делать то что все делают или делать по-другому.

Все едут в Польшу?

Что там будут делать ВСЕ?

Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.

Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.

Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.

Это не стартовая работа, но и не "работа мечты". Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.Или не делать то что все делают или делать по-другому.Все едут в Польшу?Что там будут делать ВСЕ?Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.Это не стартовая работа, но и не "работа мечты". rjkz

Повідомлень: 15168 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7854 раз. Подякували: 4791 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 03:00 ЛАД написав: akurt написав: Повернемося від звичайного для цієї гілки бруду та інсинуацій до теми гілки «Еміграція, заробітчанство».



Дискусія триває з приводу того, чи будуть повертатися українці.

Звісно, все залежить від перебігу війни.

Хтось повернеться, хтось скористається унікальною можливістю стати резидентом США, Канади, Великої Британії, Чехії чи Німеччині.

Не всі витримають перегони.

Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах.

Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав).

Роздуми такі:

- зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира.

- зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях).

- головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві.

Можна і повертатися… Повернемося від звичайного для цієї гілки бруду та інсинуацій до теми гілки «Еміграція, заробітчанство».Дискусія триває з приводу того, чи будуть повертатися українці.Звісно, все залежить від перебігу війни.Хтось повернеться, хтось скористається унікальною можливістю стати резидентом США, Канади, Великої Британії, Чехії чи Німеччині.Не всі витримають перегони.Не всі погодяться позбутися реальних надбань українського побуту, комфорту, сфер побуту та медицини. Практично в усіх сферах.Ось реальні роздуми нашої пані, яка спробувала прижитися в Чехії (невдало), тепер у Польщі (Вроцлав).Роздуми такі:- зараз я живу у Вроцлаві в квартирі, в якій мешкають ще три родини. А в Україні в мене чудова 3-к квартира.- зараз я вже кинула спроби підтвердити свої дипломи найкращих університетів України. А в Україні за мною зберігається посада (без жартів): кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях).- головне надбання: син 17 років став студентом університету у Варшаві.Можна і повертатися…

Было бы удивительно, если бы эта пани пришла к другому выводу.

Но далеко не у всех в Украине есть/был свой "кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях)" или хотя бы последнее (хххх$).

Но вот её сын уже сделал другой выбор. Правда, учёба это ещё не окончательный выбор страны проживания, но серьёзный первый шаг.

Кстати, меня удивляет, что разговаривая со знакомыми, уехавшими на Запад (беженцами), часто слышу, что молодёжи там не нравится и стремятся вернуться. Хотя могу понять причины, но, думаю, матери им объяснят их неправоту. Основной вопрос, конечно, сколько времени продлится война и, соответственно, сколько времени они пробудут на Западе.



P.s. А что, в Чехии помощь беженцам прекратили?

P.p.s. Харьков только что опять обстреляли. Правда. скромненько - всего 2 прилёта. Было бы удивительно, если бы эта пани пришла к другому выводу.Но далеко не у всех в Украине есть/был свой "кабінет, секретарка, службове авто, зарплатня хххх$ (в гривнях)" или хотя бы последнее (хххх$).Но вот её сын уже сделал другой выбор. Правда, учёба это ещё не окончательный выбор страны проживания, но серьёзный первый шаг.Кстати, меня удивляет, что разговаривая со знакомыми, уехавшими на Запад (беженцами), часто слышу, что молодёжи там не нравится и стремятся вернуться. Хотя могу понять причины, но, думаю, матери им объяснят их неправоту. Основной вопрос, конечно, сколько времени продлится война и, соответственно, сколько времени они пробудут на Западе.P.s. А что, в Чехии помощь беженцам прекратили?P.p.s. Харьков только что опять обстреляли. Правда. скромненько - всего 2 прилёта.



У молодежи нет мотивации, когда их "вывозят", они уже пытаются быть самостоятельными, разрываются дружеские и другие отношения.

Дети быстро адаптируются.

Молодежь быстро адаптируется, если это было ИХ решение. Не вынужденное. У молодежи нет мотивации, когда их "вывозят", они уже пытаются быть самостоятельными, разрываются дружеские и другие отношения.Дети быстро адаптируются.Молодежь быстро адаптируется, если это было ИХ решение. Не вынужденное. rjkz

Повідомлень: 15168 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7854 раз. Подякували: 4791 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 03:30 rjkz написав: ..........

У молодежи нет мотивации, когда их "вывозят", они уже пытаются быть самостоятельными, разрываются дружеские и другие отношения.

Дети быстро адаптируются.

Молодежь быстро адаптируется, если это было ИХ решение. Не вынужденное. ..........У молодежи нет мотивации, когда их "вывозят", они уже пытаются быть самостоятельными, разрываются дружеские и другие отношения.Дети быстро адаптируются.Молодежь быстро адаптируется, если это было ИХ решение. Не вынужденное.

Пока что у большинства выехавших (беженцев) вынужденное.



Интересно. Тут обсуждался вопрос языка беженцев.

Вы писали, что у вас в США в основном говорят по-украински. В то же время в Польше - по-русски (не помню, кто писал).

Не пойму, с чем это может быть связано? Пока что у большинства выехавших (беженцев) вынужденное.Интересно. Тут обсуждался вопрос языка беженцев.Вы писали, что у вас в США в основном говорят по-украински. В то же время в Польше - по-русски (не помню, кто писал).Не пойму, с чем это может быть связано? ЛАД 2 Повідомлень: 25276 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1021102210231024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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