Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1022102310241025 Додано: Пон 31 лип, 2023 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: beee написав: Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника? Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает beee

Повідомлень: 819 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17 Shaman написав: nekefer написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

так именно тетки нужного возраста и уехали, им как раз проще всего адаптироваться, выскочила там замуж и все оки, если вернутся то 40лет+, им да непросто будет ни язык ни профессию ни семью

так что детей тут тоже не будет так именно тетки нужного возраста и уехали, им как раз проще всего адаптироваться,и все оки, если вернутся то 40лет+, им да непросто будет ни язык ни профессию ни семьютак что детей тут тоже не будет

який махровий шовінізм



в сучасній Європі ти теж можеш поїхати та вдало вийти там "замуж" який махровий шовінізмв сучасній Європі ти теж можеш поїхати та вдало вийти там "замуж"

просто статистика, даже расписаные пары в эмиграции распадаются массово, потому что взрослый мужчина адаптируется намного медленнее женщины, в новом окружении он становится для нее осталым, а она вполне себе может найти местного просто статистика, даже расписаные пары в эмиграции распадаются массово, потому что взрослый мужчина адаптируется намного медленнее женщины, в новом окружении он становится для нее осталым, а она вполне себе может найти местного nekefer

Повідомлень: 623 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 09:19 beee написав: Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника? Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

Я дитину віддаю з осені в дитячий садок у селі - якщо війна не закінчиться то у початкову школу піде також тут - тому зараз і живу на дачі а в Києві буваю наїздами - якщо діти бояться - то звісно краще не в Києві - в мене дружина боїться, малому взагалі пофіг) Я дитину віддаю з осені в дитячий садок у селі - якщо війна не закінчиться то у початкову школу піде також тут - тому зараз і живу на дачі а в Києві буваю наїздами - якщо діти бояться - то звісно краще не в Києві - в мене дружина боїться, малому взагалі пофіг) cherchiltank

Повідомлень: 584 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1022102310241025 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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