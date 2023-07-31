RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:13

Re: Еміграція, заробітчанство

nekefer написав:
  beee написав:Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 819
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

так именно тетки нужного возраста и уехали, им как раз проще всего адаптироваться, выскочила там замуж и все оки, если вернутся то 40лет+, им да непросто будет ни язык ни профессию ни семью
так что детей тут тоже не будет

який махровий шовінізм :roll:

в сучасній Європі ти теж можеш поїхати та вдало вийти там "замуж" :lol:

просто статистика, даже расписаные пары в эмиграции распадаются массово, потому что взрослый мужчина адаптируется намного медленнее женщины, в новом окружении он становится для нее осталым, а она вполне себе может найти местного
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.10.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:19

  beee написав:Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

Я дитину віддаю з осені в дитячий садок у селі - якщо війна не закінчиться то у початкову школу піде також тут - тому зараз і живу на дачі а в Києві буваю наїздами - якщо діти бояться - то звісно краще не в Києві - в мене дружина боїться, малому взагалі пофіг)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:22

  beee написав:
nekefer написав:
  beee написав:Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает

сочувствую, нас пока ближайший прилет 3км, так что можно сказать не коснулось, пока что
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.10.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1022102310241025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4133)
31.07.2023 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.