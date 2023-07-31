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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:13
nekefer написав: beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17
Shaman написав: nekefer написав: cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
так именно тетки нужного возраста и уехали, им как раз проще всего адаптироваться, выскочила там замуж
и все оки, если вернутся то 40лет+, им да непросто будет ни язык ни профессию ни семью
так что детей тут тоже не будет
який махровий шовінізм
в сучасній Європі ти теж можеш поїхати та вдало вийти там "замуж"
просто статистика, даже расписаные пары в эмиграции распадаются массово, потому что взрослый мужчина адаптируется намного медленнее женщины, в новом окружении он становится для нее осталым, а она вполне себе может найти местного
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:19
beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
Я дитину віддаю з осені в дитячий садок у селі - якщо війна не закінчиться то у початкову школу піде також тут - тому зараз і живу на дачі а в Києві буваю наїздами - якщо діти бояться - то звісно краще не в Києві - в мене дружина боїться, малому взагалі пофіг)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:22
beee написав: nekefer написав: beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает
сочувствую, нас пока ближайший прилет 3км, так что можно сказать не коснулось, пока что
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