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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:13
nekefer написав: beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17
Shaman написав: nekefer написав: cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
так именно тетки нужного возраста и уехали, им как раз проще всего адаптироваться, выскочила там замуж
и все оки, если вернутся то 40лет+, им да непросто будет ни язык ни профессию ни семью
так что детей тут тоже не будет
який махровий шовінізм
в сучасній Європі ти теж можеш поїхати та вдало вийти там "замуж"
просто статистика, даже расписаные пары в эмиграции распадаются массово, потому что взрослый мужчина адаптируется намного медленнее женщины, в новом окружении он становится для нее осталым, а она вполне себе может найти местного
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:19
beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
Я дитину віддаю з осені в дитячий садок у селі - якщо війна не закінчиться то у початкову школу піде також тут - тому зараз і живу на дачі а в Києві буваю наїздами - якщо діти бояться - то звісно краще не в Києві - в мене дружина боїться, малому взагалі пофіг)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:22
beee написав: nekefer написав: beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
а попробуйте с детьми говорить о хорошем, у нас таких разговоров нет, есть о футболе, о нежелании учить английский, о желании зависать в смартфоне сутками
Да ясно. Но когда в дом прилетел шахед и мимо носят раненых, а квартира в пороховом дыму, то говори не говори, не сильно помогает
сочувствую, нас пока ближайший прилет 3км, так что можно сказать не коснулось, пока что
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:48
rjkz написав: ЛАД написав:
..........
Интересно. Тут обсуждался вопрос языка беженцев.
Вы писали, что у вас в США в основном говорят по-украински. В то же время в Польше - по-русски (не помню, кто писал).
Не пойму, с чем это может быть связано?
Не, я не писал так, я писал, что локация резко украинизируется, но пока еще русский преобладает, как язык межнационального общения для выходцев из стран б.СССР.
Просто украинцы начали говорить на украинском вне зависимости от того, говорит на нем собеседник или нет.
НЕ все. Типа, если ты русский понимаешь, то поймешь и украинский или из-за нежелания давать приоритет русскому.
На русском также в той или иной мере говорят и/или понимают поляки, албанцы, турки, выходцы из стран б.Югославии (их тоже много приехало сюда во время их войны).
Я об этом (о подчёркнутом). Понятно, что с турками по-украински говорить не получится. Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски.
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ЛАД
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02
beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
Ненормально.
Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.
Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.
А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.
С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ...
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ЛАД
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:02
BIGor написав: cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали.
так зараз іде все до того, щоб на Мідгарді залишилося не більше 500 млн населення, навіть скрижалі у Вірджінії поламали, бо попереднє число завелике виявилося.
Через 10..20 років впаде народжуваність в Африці (це вже відбулося в Китаї та Індії), і людське населення планети поступово буде скорочуватися
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:06
akurt написав: BIGor написав:
[За таких умов як в тієї жінки я би взагалі не виїзжав..
Виїхала - як і багато інших - в березні 2022.
З дитиною, якої було тоді 15,5 років.
Начебто все добре починалося: допомога від Чехії.
На сьогодні єдиний варіант: працювати на електрокарі на складі у Вроцлаві.
В Празі працювала на відповідальній посаді старшого помічника першого заступника тимчасово виконуючого обовʼязки комірника.
Тепер сидить з калькулятором: якщо повернуся, то будуть платити хххх$ (в гривнях) та мінімум половину буду надсилати сину-студенту Варшавської політехніки.
Теж варіант. Хороший.
заміж не думала вийти? чи "з характером"?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:07
cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:09
ЛАД написав:
Кстати, меня удивляет, что разговаривая со знакомыми, уехавшими на Запад (беженцами), часто слышу, что молодёжи там не нравится и стремятся вернуться. Хотя могу понять причины, но, думаю, матери им объяснят их неправоту. Основной вопрос, конечно, сколько времени продлится война и, соответственно, сколько времени они пробудут на Западе.
P.s. А что, в Чехии помощь беженцам прекратили?
P.p.s. Харьков только что опять обстреляли. Правда. скромненько - всего 2 прилёта.
В мене сестра виїхала в Польщу досить давно, років 10 тому, вже і громадяство отримала, і діти в Польщі вчилися, і тільки чомусь одне дитя вирішило залишитися в Польщі, інші вернулися, не знаю, чи зараз шкодують, чи чекають, коли повернуть права М1860
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