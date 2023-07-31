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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:04

  rjkz написав:Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.
Или не делать то что все делают или делать по-другому.
Все едут в Польшу?
Что там будут делать ВСЕ?
Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.
Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.
Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.
Это не стартовая работа, но и не "работа мечты".

Да какая разница где полы мыть? :mrgreen:
А если серьезно: на прошлой работе почти год не могли найти руководителя отдела на много денег. Так что даже в "селе Краков" есть что делать.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:14

  ЛАД написав:Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски.

Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 26.02.18
Подякував: 630 раз.
Подякували: 441 раз.
 
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  #<1 ... 1023102410251026
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