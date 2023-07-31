rjkz написав:Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.
Или не делать то что все делают или делать по-другому.
Все едут в Польшу?
Что там будут делать ВСЕ?
Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.
Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.
Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.
Это не стартовая работа, но и не "работа мечты".
Да какая разница где полы мыть?
А если серьезно: на прошлой работе почти год не могли найти руководителя отдела на много денег. Так что даже в "селе Краков" есть что делать.