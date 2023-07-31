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#<1 ... 1023102410251026 Додано: Пон 31 лип, 2023 13:04 rjkz написав: Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.

Или не делать то что все делают или делать по-другому.

Все едут в Польшу?

Что там будут делать ВСЕ?

Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.

Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.

Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.

Это не стартовая работа, но и не "работа мечты". Смотрите, может Вам не понравится то, что я сейчас напишу, но почти всегда надо делать не то, что делают все.Или не делать то что все делают или делать по-другому.Все едут в Польшу?Что там будут делать ВСЕ?Потом все ломанулись в США, кто понял, что ВСЕМ в Польше делать нечего.Сейчас уже в США трудности со стартовой работой в русско-украино говорящих локациях. Те, у кого свободный Инглиш, работу найдут все еще свободно.Да, это не кабинет с секретаршей, но до 10 куе в месяц выйти за небольшое время вполне можно. По моей позиции есть вакансии на севере Бруклина примерно на 30 куе в год больше. Плюс бенефиты лучше. И не могут закрыть эти вакансии уже с полгода.Это не стартовая работа, но и не "работа мечты".

Да какая разница где полы мыть?

А если серьезно: на прошлой работе почти год не могли найти руководителя отдела на много денег. Так что даже в "селе Краков" есть что делать. Да какая разница где полы мыть?А если серьезно: на прошлой работе почти год не могли найти руководителя отдела на много денег. Так что даже в "селе Краков" есть что делать. Gastarbaiter Повідомлень: 2660 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 13:14 ЛАД написав: Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски. Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски.

Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра. Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра. Gastarbaiter Повідомлень: 2660 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1023102410251026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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