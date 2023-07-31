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cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Я натякну до чого прямує світова економіка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BD%D0%B5 Так що молодь може відучитися 4-6 років в вишах Європи, а потім піти на робітничу посаду "клепальниці-паяльниці" ударних дронів. Є шанс влаштуватися у тих, хто пішов на, наприклад, машинобудування.
BIGor написав:Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали.
Це наратив російської пропаганди. Україна була і є центром розробки програмного забезпечення. Від'їзд жінок тестувальниць та світчерів на галузь не вплине аж ніяк. До цього додасться лідерство у виробництві зброї: дронів, різноманітних керованих ракет, засобів захисту бронетехніки.
1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне". 2. Молодь, конечно, може. Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы. 3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине? 4. "лідерство у виробництві..." - это сильно. Багато ми вже виробляємо? 5. Не надоело рассказывать розовые сказки?
Виїзд в Польщу та виїзд в США - це дуже велика різниця.
В Польщу тільки лінивий не їздив: - якщо це кінець ХХ сторіччя - то достатньо було на автовокзалі/вокзалі Ковеля/Львова купити фальшивий ваучер за копійки - і ти через пару - трійку годин вже смакуєш польське пиво десь в Хелмі або Любліні. - якщо це роки 2014-2022 - то починали з того, що їхали працювати на «безвізові» дні - 90 в кожні 180. Потім почали вивчати питання отримання Карти побуту і вже жили роками.
Виїзд в США - це зовсім інше, це проблема туди і дібралися, і там отримати «статус», і зачепитися.