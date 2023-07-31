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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:04

  cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

але ця частина дуже мала.

й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:07

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски.

Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра.

Это понятно.
Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18

  Denik написав:
  cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

Я натякну до чого прямує світова економіка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BD%D0%B5
Так що молодь може відучитися 4-6 років в вишах Європи, а потім піти на робітничу посаду "клепальниці-паяльниці" ударних дронів. Є шанс влаштуватися у тих, хто пішов на, наприклад, машинобудування.
  BIGor написав:Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали.

Це наратив російської пропаганди. Україна була і є центром розробки програмного забезпечення. Від'їзд жінок тестувальниць та світчерів на галузь не вплине аж ніяк.
До цього додасться лідерство у виробництві зброї: дронів, різноманітних керованих ракет, засобів захисту бронетехніки.

1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".
2. Молодь, конечно, може. :)
Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.
3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?
4. "лідерство у виробництві..." - это сильно. :lol:
Багато ми вже виробляємо?
5. Не надоело рассказывать розовые сказки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22

  ЛАД написав:Это понятно.
Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной?

В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

але ця частина дуже мала.

Хтозна.
Сейчас у знакомой женщины сын (15 лет) вернулся из Польши (вынужденно), но поступил (или подал документы?) в колледж там. Сказали - исполнится 16, приезжай. Он так и собирается сделать.

й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є

Во время моей учёбы в Союзе была похожая ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22

Виїзд в Польщу та виїзд в США - це дуже велика різниця.

В Польщу тільки лінивий не їздив:
- якщо це кінець ХХ сторіччя - то достатньо було на автовокзалі/вокзалі Ковеля/Львова купити фальшивий ваучер за копійки - і ти через пару - трійку годин вже смакуєш польське пиво десь в Хелмі або Любліні.
- якщо це роки 2014-2022 - то починали з того, що їхали працювати на «безвізові» дні - 90 в кожні 180. Потім почали вивчати питання отримання Карти побуту і вже жили роками.

Виїзд в США - це зовсім інше, це проблема туди і дібралися, і там отримати «статус», і зачепитися.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:26

  Gastarbaiter написав:.........
В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50.

Русско- или украиноязычных?
ЛАД
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