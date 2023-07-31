але ця частина дуже мала.
й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:04
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:07
Это понятно.
Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной?
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18
1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".
2. Молодь, конечно, може.
Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.
3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?
4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.
Багато ми вже виробляємо?
5. Не надоело рассказывать розовые сказки?
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22
Хтозна.
Сейчас у знакомой женщины сын (15 лет) вернулся из Польши (вынужденно), но поступил (или подал документы?) в колледж там. Сказали - исполнится 16, приезжай. Он так и собирается сделать.
Во время моей учёбы в Союзе была похожая ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22
Виїзд в Польщу та виїзд в США - це дуже велика різниця.
В Польщу тільки лінивий не їздив:
- якщо це кінець ХХ сторіччя - то достатньо було на автовокзалі/вокзалі Ковеля/Львова купити фальшивий ваучер за копійки - і ти через пару - трійку годин вже смакуєш польське пиво десь в Хелмі або Любліні.
- якщо це роки 2014-2022 - то починали з того, що їхали працювати на «безвізові» дні - 90 в кожні 180. Потім почали вивчати питання отримання Карти побуту і вже жили роками.
Виїзд в США - це зовсім інше, це проблема туди і дібралися, і там отримати «статус», і зачепитися.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:26
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:03
50% русскоязычных, 50% украиноязычных среди беженцев/туристов/заробитчан с детьми. Кстати, до войны встречал преимущественно русскоязычных. Аналогично, когда работал в Киеве: людей, разговаривающих на украинском, в офисах были единицы. Видимо, эта пропорция сохранялась и при эмиграции в краковские офисы. Возможно, среди сезонных работников пропорция была другая, но у них там свой мирок был. Сейчас на каждом шагу встречаются семьи, дети - много и громко общаются, ну и из этого делаю наблюдения.
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:03
News from Canada
Наш хлопець навчається в магістратурі.
Спеціальність «Економіка».
Ще навчатися 1/2 року. Вже взяли на роботу в банк.
Зарплатня маленька, але для початку цікава: 20,5 CAD на годину.
Режим роботи: Part time.
Оренда житла: 625 CAD на місяць (оренда разом з іншими хлопцями з наших).
Як для початку життя в 23 роки: я вважаю - нормально. Сам починав в 22 на самому самому низькому посадовому окладі. Менше мене ніхто не отримував.
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