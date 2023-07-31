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cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Я натякну до чого прямує світова економіка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BD%D0%B5 Так що молодь може відучитися 4-6 років в вишах Європи, а потім піти на робітничу посаду "клепальниці-паяльниці" ударних дронів. Є шанс влаштуватися у тих, хто пішов на, наприклад, машинобудування.
BIGor написав:Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали.
Це наратив російської пропаганди. Україна була і є центром розробки програмного забезпечення. Від'їзд жінок тестувальниць та світчерів на галузь не вплине аж ніяк. До цього додасться лідерство у виробництві зброї: дронів, різноманітних керованих ракет, засобів захисту бронетехніки.
1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне". 2. Молодь, конечно, може. Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы. 3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине? 4. "лідерство у виробництві..." - это сильно. Багато ми вже виробляємо? 5. Не надоело рассказывать розовые сказки?
Виїзд в Польщу та виїзд в США - це дуже велика різниця.
В Польщу тільки лінивий не їздив: - якщо це кінець ХХ сторіччя - то достатньо було на автовокзалі/вокзалі Ковеля/Львова купити фальшивий ваучер за копійки - і ти через пару - трійку годин вже смакуєш польське пиво десь в Хелмі або Любліні. - якщо це роки 2014-2022 - то починали з того, що їхали працювати на «безвізові» дні - 90 в кожні 180. Потім почали вивчати питання отримання Карти побуту і вже жили роками.
Виїзд в США - це зовсім інше, це проблема туди і дібралися, і там отримати «статус», і зачепитися.
Gastarbaiter написав:......... В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50.
Русско- или украиноязычных?
50% русскоязычных, 50% украиноязычных среди беженцев/туристов/заробитчан с детьми. Кстати, до войны встречал преимущественно русскоязычных. Аналогично, когда работал в Киеве: людей, разговаривающих на украинском, в офисах были единицы. Видимо, эта пропорция сохранялась и при эмиграции в краковские офисы. Возможно, среди сезонных работников пропорция была другая, но у них там свой мирок был. Сейчас на каждом шагу встречаются семьи, дети - много и громко общаются, ну и из этого делаю наблюдения.
Наш хлопець навчається в магістратурі. Спеціальність «Економіка». Ще навчатися 1/2 року. Вже взяли на роботу в банк. Зарплатня маленька, але для початку цікава: 20,5 CAD на годину. Режим роботи: Part time. Оренда житла: 625 CAD на місяць (оренда разом з іншими хлопцями з наших). Як для початку життя в 23 роки: я вважаю - нормально. Сам починав в 22 на самому самому низькому посадовому окладі. Менше мене ніхто не отримував.
cherchiltank написав:Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.