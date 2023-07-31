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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1024102510261027> Додано: Пон 31 лип, 2023 14:04 cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

але ця частина дуже мала.



й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є але ця частина дуже мала.й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є Shaman

Повідомлень: 3930 З нами з: 29.09.19 Подякував: 475 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:07 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски. Но пишут, что в Польше беженцы в основном говорят по-русски.

Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра. Чисто количественно русскоязычного населения в Украине было больше. И мотивация у жителей русскоязычных регионов посильнее, чем у жителей Запада или Центра.

Это понятно.

Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной? Это понятно.Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной? ЛАД 2 Повідомлень: 25291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:18 Denik написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

Я натякну до чого прямує світова економіка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BD%D0%B5

Так що молодь може відучитися 4-6 років в вишах Європи, а потім піти на робітничу посаду "клепальниці-паяльниці" ударних дронів. Є шанс влаштуватися у тих, хто пішов на, наприклад, машинобудування.

BIGor написав: Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали. Насправді в сировинних економіках - чим менше людей тим краще, ще на валютній гілці це обговорювали.

Це наратив російської пропаганди. Україна була і є центром розробки програмного забезпечення. Від'їзд жінок тестувальниць та світчерів на галузь не вплине аж ніяк.

До цього додасться лідерство у виробництві зброї: дронів, різноманітних керованих ракет, засобів захисту бронетехніки. Я натякну до чого прямує світова економіка:Так що молодь може відучитися 4-6 років в вишах Європи, а потім піти на робітничу посаду "клепальниці-паяльниці" ударних дронів. Є шанс влаштуватися у тих, хто пішов на, наприклад, машинобудування.Це наратив російської пропаганди. Україна була і є центром розробки програмного забезпечення. Від'їзд жінок тестувальниць та світчерів на галузь не вплине аж ніяк.До цього додасться лідерство у виробництві зброї: дронів, різноманітних керованих ракет, засобів захисту бронетехніки.

1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".

2. Молодь, конечно, може.

Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.

3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?

4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.

Багато ми вже виробляємо?

5. Не надоело рассказывать розовые сказки? 1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".2. Молодь, конечно, може.Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.3. Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.Багато ми вже виробляємо?5. Не надоело рассказывать розовые сказки? ЛАД 2 Повідомлень: 25291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22 ЛАД написав: Это понятно.

Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной? Это понятно.Можно сделать вывод, что в Польшу сейчас уехали в основном вынужденно, а в США выезжали сознательно и больше с западной?

В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50. В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50. Gastarbaiter Повідомлень: 2662 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22 Shaman написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

але ця частина дуже мала. але ця частина дуже мала.

Хтозна.

Сейчас у знакомой женщины сын (15 лет) вернулся из Польши (вынужденно), но поступил (или подал документы?) в колледж там. Сказали - исполнится 16, приезжай. Он так и собирается сделать.



й там навчання трохи відрізняється від нашого - до 50% на вихід після першого курсу - це теж є

Во время моей учёбы в Союзе была похожая ситуация. Хтозна.Сейчас у знакомой женщины сын (15 лет) вернулся из Польши (вынужденно), но поступил (или подал документы?) в колледж там. Сказали - исполнится 16, приезжай. Он так и собирается сделать.Во время моей учёбы в Союзе была похожая ситуация. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:22 Виїзд в Польщу та виїзд в США - це дуже велика різниця.



В Польщу тільки лінивий не їздив:

- якщо це кінець ХХ сторіччя - то достатньо було на автовокзалі/вокзалі Ковеля/Львова купити фальшивий ваучер за копійки - і ти через пару - трійку годин вже смакуєш польське пиво десь в Хелмі або Любліні.

- якщо це роки 2014-2022 - то починали з того, що їхали працювати на «безвізові» дні - 90 в кожні 180. Потім почали вивчати питання отримання Карти побуту і вже жили роками.



Виїзд в США - це зовсім інше, це проблема туди і дібралися, і там отримати «статус», і зачепитися. akurt

Повідомлень: 8102 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 14:26 Gastarbaiter написав: .........

В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50. .........В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50.

Русско- или украиноязычных? Русско- или украиноязычных? ЛАД 2 Повідомлень: 25291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 16:03 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: .........

В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50. .........В Польше тоже много русскоязычных. Я бы сказал 50/50.

Русско- или украиноязычных? Русско- или украиноязычных?

50% русскоязычных, 50% украиноязычных среди беженцев/туристов/заробитчан с детьми. Кстати, до войны встречал преимущественно русскоязычных. Аналогично, когда работал в Киеве: людей, разговаривающих на украинском, в офисах были единицы. Видимо, эта пропорция сохранялась и при эмиграции в краковские офисы. Возможно, среди сезонных работников пропорция была другая, но у них там свой мирок был. Сейчас на каждом шагу встречаются семьи, дети - много и громко общаются, ну и из этого делаю наблюдения. 50% русскоязычных, 50% украиноязычных среди беженцев/туристов/заробитчан с детьми. Кстати, до войны встречал преимущественно русскоязычных. Аналогично, когда работал в Киеве: людей, разговаривающих на украинском, в офисах были единицы. Видимо, эта пропорция сохранялась и при эмиграции в краковские офисы. Возможно, среди сезонных работников пропорция была другая, но у них там свой мирок был. Сейчас на каждом шагу встречаются семьи, дети - много и громко общаются, ну и из этого делаю наблюдения. Gastarbaiter Повідомлень: 2662 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 17:03 News from Canada



Наш хлопець навчається в магістратурі.

Спеціальність «Економіка».

Ще навчатися 1/2 року. Вже взяли на роботу в банк.

Зарплатня маленька, але для початку цікава: 20,5 CAD на годину.

Режим роботи: Part time.

Оренда житла: 625 CAD на місяць (оренда разом з іншими хлопцями з наших).

Як для початку життя в 23 роки: я вважаю - нормально. Сам починав в 22 на самому самому низькому посадовому окладі. Менше мене ніхто не отримував. akurt

Повідомлень: 8102 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 17:28 gonchik74 написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. BIGor

Повідомлень: 7980 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1024102510261027> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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