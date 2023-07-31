|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:39
BIGor написав: gonchik74 написав: cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.
Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:46
ЛАД написав:
1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".
Світ вже на порозі широкомасштабної 4-ої Світової війни. Ситуація приблизна така як США зачинили імпорт нафти в Японію. Тільки зараз зруйновані сировинні ринки. Брент сьогодні - 85. А уявімо ситуація як С-200 прилетять в нафтові термінали порту Тамань чи Новоросійська. З їжею все ще гірше.
ЛАД написав:
2. Молодь, конечно, може.
Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.
Вслід за кризою на сировинних ринках перебалансуються і всі інші ринки.
Умовно кажучи у країн з малими доходами грошей лишиться на їжу. Промпродукцію вони купляти перестануть. По країнах із середнім рівнем доходу буде потрійний удар - виростуть ціну на енергію, їжу та зникне попит на промислову продукцію з боку країн з низькими доходами. Ця група економік перестане купляти послуги, лакшері товари та промислове обладнання в багатих країнах. Ну а багаті країни будуть підрізані ціною енергії та відсутністю попиту на послуги, промислове обладнання та лакшері товари. У їх громадян стане менше грошей на туризм, це підріже ще раз країни із середнім рівнем доходу. При цій ситуації не буде "вигідних" робіт зі "старою" освітою.
ЛАД написав:
Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?
Сотні тисяч. Так само як сотні тисяч роблять зараз дрони-літачки, FPV-камікадзе, дрони-катери, антидронові системи, радіолокатори, бронеавтомобілі, бойові модулі, ракети тіпа Стугни, Вільхи та Нептуна.
ЛАД написав:
4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.
Багато ми вже виробляємо?
Дрони вже мабуть десятками тисяч на місяць...
ЛАД написав:
5. Не надоело рассказывать розовые сказки?
На відміну від Вас я вживу бачив як працює зв'язка Лелека + Хаймарс. "хороші" орки на своїй залізяці за мільйони доларів точно не думають, що це якісь казки...
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 18:00
BIGor написав: gonchik74 написав: cherchiltank написав:
Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.
у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)
Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 18:53
cherchiltank написав: BIGor написав: gonchik74 написав:
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.
Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду
Ой не смішіть, 300 євро це за війни, а так 1к в Славутичі до війни - 1000 уе. Так, житло і за 500 уе було, але при середніх зарплатах в 700 дол. На харчування/одяг/туризм лишається 200 уе. Цікаво, голандці теж живуть на 200 уе?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1207 раз.
- Подякували: 1634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 18:59
gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав:
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.
у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)
Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна.
Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?
Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1207 раз.
- Подякували: 1634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:11
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:15
cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7985
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1207 раз.
- Подякували: 1634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:22
Щось я не впевнений, що голандці - жебраки.
По-перше, вирушаю завтра через Вроцлав на Голландію - помацаю/подивлюся черговий раз.
По-друге, тільки сьогодні говорив з нашими в містечку Спранг-Капелле (Sprang-Capelle).
Там відбулася така трагедія: голандці поселили наших - 2 родини - в приватний будинок, все «під ключ». Одна родина з двома дітьми, інша родина без дітей, але із старенькою мамою. Цілих три місяці голандці платили за комунальні витрати та всі щиро посміхалися.
Через 3 місяці голандці сказали, що житло безкоштовне - але за комуналку платять самі наші українці.
Отут і почалася проблема: як за допомогою градієнтних методів оптимізації та власних частин коренів характеристичного рівняння, складеного з коефіцієнтів при невідомих диференціальних рівнянь руху потоку води в душову та ванну поділити витрачені за місяць 10 куб. м води.
Почалися сварки та драки, які підсилювалися невірним застосуванням Першого наближення Ляпунова до підрахунку витраченої електричної енергії.
Билися майже ногами. Прокляли один біженець іншого і маму його, і дітей.
Розʼїхалися незважаючи на погляди збентежених голандців.
Держава короля Віллєма-Олександра платить нашим біженцям по 50€ на місяць. Тим, хто розʼїхався, надали номер стандартний в готелі і що цікаво - з повним пакетом харчування.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8103
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3220 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:25
akurt написав:
Щось я не впевнений, що голандці - жебраки.
По-перше, вирушаю завтра через Вроцлав на Голландію - помацаю/подивлюся черговий раз.
По-друге, тільки сьогодні говорив з нашими в містечку Спранг-Капелле (Sprang-Capelle).
Там відбулася така трагедія: голандці поселили наших - 2 родини - в приватний будинок, все «під ключ». Одна родина з двома дітьми, інша родина без дітей, але із старенькою мамою. Цілих три місяці голандці платили за комунальні витрати та всі щиро посміхалися.
Через 3 місяці голандці сказали, що житло безкоштовне - але за комуналку платять самі наші українці.
Отут і почалася проблема: як за допомогою градієнтних методів оптимізації та власних частин коренів характеристичного рівняння, складеного з коефіцієнтів при невідомих диференціальних рівнянь руху потоку води в душову та ванну поділити витрачені за місяць 10 куб. м води.
Почалися сварки та драки, які підсилювалися невірним застосуванням Першого наближення Ляпунова до підрахунку витраченої електричної енергії.
Билися майже ногами. Прокляли один біженець іншого і маму його, і дітей.
Розʼїхалися незважаючи на погляди збентежених голандців.
Держава короля Віллєма-Олександра платить нашим біженцям по 50€ на місяць. Тим, хто розʼїхався, надали номер стандартний в готелі і що цікаво - з повним пакетом харчування.
Жити з кимось - не всі можуть, я б не зміг навіть якщо б платили за житло - народ відвик від комуналок - там таке майже кожного дня було)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|