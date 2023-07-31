Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 102510261027102810291030> Додано: Пон 31 лип, 2023 17:39 BIGor написав: gonchik74 написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.

Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: 1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне". 1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".

Світ вже на порозі широкомасштабної 4-ої Світової війни. Ситуація приблизна така як США зачинили імпорт нафти в Японію. Тільки зараз зруйновані сировинні ринки. Брент сьогодні - 85. А уявімо ситуація як С-200 прилетять в нафтові термінали порту Тамань чи Новоросійська. З їжею все ще гірше. ЛАД написав: 2. Молодь, конечно, може.

Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы. 2. Молодь, конечно, може.Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.

Вслід за кризою на сировинних ринках перебалансуються і всі інші ринки.

Умовно кажучи у країн з малими доходами грошей лишиться на їжу. Промпродукцію вони купляти перестануть. По країнах із середнім рівнем доходу буде потрійний удар - виростуть ціну на енергію, їжу та зникне попит на промислову продукцію з боку країн з низькими доходами. Ця група економік перестане купляти послуги, лакшері товари та промислове обладнання в багатих країнах. Ну а багаті країни будуть підрізані ціною енергії та відсутністю попиту на послуги, промислове обладнання та лакшері товари. У їх громадян стане менше грошей на туризм, це підріже ще раз країни із середнім рівнем доходу. При цій ситуації не буде "вигідних" робіт зі "старою" освітою. ЛАД написав: Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине? Какая доля занятых в "розробці програмного забезпечення"? Это как-то скажется на потребностях в рабочей силе и, соответственно, населении в Украине?

Сотні тисяч. Так само як сотні тисяч роблять зараз дрони-літачки, FPV-камікадзе, дрони-катери, антидронові системи, радіолокатори, бронеавтомобілі, бойові модулі, ракети тіпа Стугни, Вільхи та Нептуна. ЛАД написав: 4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.

Багато ми вже виробляємо? 4. "лідерство у виробництві..." - это сильно.Багато ми вже виробляємо?

Дрони вже мабуть десятками тисяч на місяць... ЛАД написав: 5. Не надоело рассказывать розовые сказки? 5. Не надоело рассказывать розовые сказки?

На відміну від Вас я вживу бачив як працює зв'язка Лелека + Хаймарс. "хороші" орки на своїй залізяці за мільйони доларів точно не думають, що це якісь казки... Світ вже на порозі широкомасштабної 4-ої Світової війни. Ситуація приблизна така як США зачинили імпорт нафти в Японію. Тільки зараз зруйновані сировинні ринки. Брент сьогодні - 85. А уявімо ситуація як С-200 прилетять в нафтові термінали порту Тамань чи Новоросійська. З їжею все ще гірше.Вслід за кризою на сировинних ринках перебалансуються і всі інші ринки.Умовно кажучи у країн з малими доходами грошей лишиться на їжу. Промпродукцію вони купляти перестануть. По країнах із середнім рівнем доходу буде потрійний удар - виростуть ціну на енергію, їжу та зникне попит на промислову продукцію з боку країн з низькими доходами. Ця група економік перестане купляти послуги, лакшері товари та промислове обладнання в багатих країнах. Ну а багаті країни будуть підрізані ціною енергії та відсутністю попиту на послуги, промислове обладнання та лакшері товари. У їх громадян стане менше грошей на туризм, це підріже ще раз країни із середнім рівнем доходу. При цій ситуації не буде "вигідних" робіт зі "старою" освітою.Сотні тисяч. Так само як сотні тисяч роблять зараз дрони-літачки, FPV-камікадзе, дрони-катери, антидронові системи, радіолокатори, бронеавтомобілі, бойові модулі, ракети тіпа Стугни, Вільхи та Нептуна.Дрони вже мабуть десятками тисяч на місяць...На відміну від Вас я вживу бачив як працює зв'язка Лелека + Хаймарс. "хороші" орки на своїй залізяці за мільйони доларів точно не думають, що це якісь казки... Denik Повідомлень: 2207 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 18:00 BIGor написав: gonchik74 написав: cherchiltank написав: Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з Фігово що частина молоді яка поступить у виші вже не повернеться - будемо мати дітей і пенсів - як це можна розрулити - х/з

Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.

у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)

Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна. у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна. gonchik74

Повідомлень: 369 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 18:53 cherchiltank написав: BIGor написав: gonchik74 написав: Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.

Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду Тут все просто - дома є або своя квартира , або орендувати можна за умовні 300 євро - і це в столиці, а в Нідерландах вся зп піде грубо кажучи на оренду

Ой не смішіть, 300 євро це за війни, а так 1к в Славутичі до війни - 1000 уе. Так, житло і за 500 уе було, але при середніх зарплатах в 700 дол. На харчування/одяг/туризм лишається 200 уе. Цікаво, голандці теж живуть на 200 уе? Ой не смішіть, 300 євро це за війни, а так 1к в Славутичі до війни - 1000 уе. Так, житло і за 500 уе було, але при середніх зарплатах в 700 дол. На харчування/одяг/туризм лишається 200 уе. Цікаво, голандці теж живуть на 200 уе? BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 18:59 gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав: Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.

у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)

Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна. у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна.

Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?

Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає. Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає. BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:11 Re: Еміграція, заробітчанство Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:15 cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни? Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни? BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:16 BIGor написав: cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни? Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни?

Я здавав за 14000 грн -10 хв від метро Олімпійська - це далеко? Я здавав за 14000 грн -10 хв від метро Олімпійська - це далеко? cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:22 Щось я не впевнений, що голандці - жебраки.

По-перше, вирушаю завтра через Вроцлав на Голландію - помацаю/подивлюся черговий раз.

По-друге, тільки сьогодні говорив з нашими в містечку Спранг-Капелле (Sprang-Capelle).

Там відбулася така трагедія: голандці поселили наших - 2 родини - в приватний будинок, все «під ключ». Одна родина з двома дітьми, інша родина без дітей, але із старенькою мамою. Цілих три місяці голандці платили за комунальні витрати та всі щиро посміхалися.

Через 3 місяці голандці сказали, що житло безкоштовне - але за комуналку платять самі наші українці.

Отут і почалася проблема: як за допомогою градієнтних методів оптимізації та власних частин коренів характеристичного рівняння, складеного з коефіцієнтів при невідомих диференціальних рівнянь руху потоку води в душову та ванну поділити витрачені за місяць 10 куб. м води.

Почалися сварки та драки, які підсилювалися невірним застосуванням Першого наближення Ляпунова до підрахунку витраченої електричної енергії.

Билися майже ногами. Прокляли один біженець іншого і маму його, і дітей.

Розʼїхалися незважаючи на погляди збентежених голандців.



Держава короля Віллєма-Олександра платить нашим біженцям по 50€ на місяць. Тим, хто розʼїхався, надали номер стандартний в готелі і що цікаво - з повним пакетом харчування. akurt

Повідомлень: 8103 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:25 akurt написав: Щось я не впевнений, що голандці - жебраки.

По-перше, вирушаю завтра через Вроцлав на Голландію - помацаю/подивлюся черговий раз.

По-друге, тільки сьогодні говорив з нашими в містечку Спранг-Капелле (Sprang-Capelle).

Там відбулася така трагедія: голандці поселили наших - 2 родини - в приватний будинок, все «під ключ». Одна родина з двома дітьми, інша родина без дітей, але із старенькою мамою. Цілих три місяці голандці платили за комунальні витрати та всі щиро посміхалися.

Через 3 місяці голандці сказали, що житло безкоштовне - але за комуналку платять самі наші українці.

Отут і почалася проблема: як за допомогою градієнтних методів оптимізації та власних частин коренів характеристичного рівняння, складеного з коефіцієнтів при невідомих диференціальних рівнянь руху потоку води в душову та ванну поділити витрачені за місяць 10 куб. м води.

Почалися сварки та драки, які підсилювалися невірним застосуванням Першого наближення Ляпунова до підрахунку витраченої електричної енергії.

Билися майже ногами. Прокляли один біженець іншого і маму його, і дітей.

Розʼїхалися незважаючи на погляди збентежених голандців.



Держава короля Віллєма-Олександра платить нашим біженцям по 50€ на місяць. Тим, хто розʼїхався, надали номер стандартний в готелі і що цікаво - з повним пакетом харчування. Щось я не впевнений, що голандці - жебраки.По-перше, вирушаю завтра через Вроцлав на Голландію - помацаю/подивлюся черговий раз.По-друге, тільки сьогодні говорив з нашими в містечку Спранг-Капелле (Sprang-Capelle).Там відбулася така трагедія: голандці поселили наших - 2 родини - в приватний будинок, все «під ключ». Одна родина з двома дітьми, інша родина без дітей, але із старенькою мамою. Цілих три місяці голандці платили за комунальні витрати та всі щиро посміхалися.Через 3 місяці голандці сказали, що житло безкоштовне - але за комуналку платять самі наші українці.Отут і почалася проблема: як за допомогою градієнтних методів оптимізації та власних частин коренів характеристичного рівняння, складеного з коефіцієнтів при невідомих диференціальних рівнянь руху потоку води в душову та ванну поділити витрачені за місяць 10 куб. м води.Почалися сварки та драки, які підсилювалися невірним застосуванням Першого наближення Ляпунова до підрахунку витраченої електричної енергії.Билися майже ногами. Прокляли один біженець іншого і маму його, і дітей.Розʼїхалися незважаючи на погляди збентежених голандців.Держава короля Віллєма-Олександра платить нашим біженцям по 50€ на місяць. Тим, хто розʼїхався, надали номер стандартний в готелі і що цікаво - з повним пакетом харчування.

Жити з кимось - не всі можуть, я б не зміг навіть якщо б платили за житло - народ відвик від комуналок - там таке майже кожного дня було) Жити з кимось - не всі можуть, я б не зміг навіть якщо б платили за житло - народ відвик від комуналок - там таке майже кожного дня було) cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 102510261027102810291030> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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