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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:35
cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:36
cherchiltank написав: BIGor написав: cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни?
Я здавав за 14000 грн -10 хв від метро Олімпійська - це далеко?
Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.
Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс!
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:38
BIGor написав: gonchik74 написав: BIGor написав:
Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.
Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.
у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)
Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна.
Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?
Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає.
[/quote]
Кажу ж плоско))) Ви точно в ай-ті? Бо бачення багатьох ситуацій як у шофера. Нідерланди - нормальні англомовні програми, проте дешевше, ніж в UK, Irl. А що в Софії? На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.
І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму)
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:39
Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:42
[
Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.
Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс![/quote]
Ти - тугуватий? - від метро Олімпійська до Хрещатику - 1,5 км - пішки можна дійти за 15-20 хвилин, що тоді центр? Бакс плигав часто до 28 - що не так?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:44
cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:47
Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.[/quote]
Я про нормальну квартиру в новому будинку
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:50
cherchiltank написав:
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
Так 500 чи 1000?
Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:54
Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
Так 500 чи 1000?
Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).
Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:04
Що думають про еміграцію наші бізнесмени
https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/
Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.
Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів.
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