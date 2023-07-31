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#<1 ... 10261027102810291030> Додано: Пон 31 лип, 2023 19:35 cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше? Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше? Gastarbaiter Повідомлень: 2668 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:36 cherchiltank написав: BIGor написав: cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни? Квартира в Києві за 500 доларів близько до центру до війни?

Я здавав за 14000 грн -10 хв від метро Олімпійська - це далеко? Я здавав за 14000 грн -10 хв від метро Олімпійська - це далеко?

Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.

Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс! Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс! BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:38 BIGor написав: gonchik74 написав: BIGor написав: Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс. Це залежить від стану економіки на момент можливого повернення. Моя, наприклад, проживши рік в Польщі і два в Нідерландах почала більше цінувати Київ. Купити квартиру за 600+ тис уо не кожному під силу) Оренда кімнати 600-700€ в місяць. А зп не дозволяють жити на тому ж рівні, що вдома. За інтернатуру повний день платять 500 €/міс.

Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців. Може тоді вже і ЗП порівняєте і пенсії в Нідерландах і Україні? Щось голландці не виглядають біднішими за українців.

у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)

Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна. у Вас все плоско - якщо дельта між зп і витратами в Польщі більша, ніж в Україні, то ось воно, щастя)Ще би там про перспективи реалізації отриманих знань, про що говорять пани з НЙ та Анталії, стартовий майданчик для чогось кращого, а то пенсія))) То буде ч-з років 50, а на моменті за умовних півтори євро в місяць витрачених на життя ходить напівголодна.

Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?

Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає. [/quote]

Кажу ж плоско))) Ви точно в ай-ті? Бо бачення багатьох ситуацій як у шофера. Нідерланди - нормальні англомовні програми, проте дешевше, ніж в UK, Irl. А що в Софії? На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.

І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму) Незрозуміло пишете. Чого не хоче ладно, не в Київ, хай буде в аналог - Софію. Там дешево. Чого мучається в Нідерландах?Доречі, от ми і розкрили секрет, чого голандці всі такі худі і підтянуті - дорого їсти, грошей не вистачає.[/quote]Кажу ж плоско))) Ви точно в ай-ті? Бо бачення багатьох ситуацій як у шофера. Нідерланди - нормальні англомовні програми, проте дешевше, ніж в UK, Irl. А що в Софії? На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму) gonchik74

Повідомлень: 369 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:39 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше? Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?

Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:42 [

Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.

Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс![/quote]

Ти - тугуватий? - від метро Олімпійська до Хрещатику - 1,5 км - пішки можна дійти за 15-20 хвилин, що тоді центр? Бакс плигав часто до 28 - що не так? cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:44 cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше? Берлін підійде? Чи може Краків (не столиця, але тримає першість по середній з/п)? Я, чесно кажучі, не розумію: навіщо орендувати за 500 баксів у Києві, якщо можна практично за ті самі гроші орендувати аналогічне житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?

Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?

Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться. Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться. gonchik74

Повідомлень: 369 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:47 Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.[/quote]

Я про нормальну квартиру в новому будинку cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:50 cherchiltank написав: Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?

Так 500 чи 1000?

Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей). Так 500 чи 1000?Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей). Gastarbaiter Повідомлень: 2668 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 19:54 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?

Так 500 чи 1000?

Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей). Так 500 чи 1000?Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).

Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто? Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто? gonchik74

Повідомлень: 369 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:04 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/



Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.





Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів. Що думають про еміграцію наші бізнесмени BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 10261027102810291030> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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