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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06
Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
Так 500 чи 1000?
Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).
Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06
BIGor написав:
Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.
Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс!
Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США.
Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого.
Від Ліги Плюща його сплющило.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:09
gonchik74 написав:
не житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?[/quote]
Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.[/quote]
Колтись Краків був столицею, але ж не тепер. Харків теж був столицею. Порівнювати потрібно порівнюване.
І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:10
gonchik74 написав:
Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?
На авто. Чи на автобусі.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:10
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?
Так 500 чи 1000?
Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).
Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?
ШРТ тіпа трамвай
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:13
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?
На авто. Чи на автобусі.
Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15
BIGor написав:
Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево.
Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15
Ще раз - для тупуватих - в жодній країні ви не знімете однокімнатну в центрі столиці і прицентраллі за 500 баксів - якщо це не барак
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15
flyman написав:
І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське
Підземні станції трамваю в Кракові доволі прикольні, спрощують перетинання центру.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево.
Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні.
Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?
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