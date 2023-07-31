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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1027102810291030> Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?

Так 500 чи 1000?

Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей). Так 500 чи 1000?Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).

Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево. Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево. BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06 BIGor написав: Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.

Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс! Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс!

Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США.

Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого.

Від Ліги Плюща його сплющило. Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США.Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого.Від Ліги Плюща його сплющило. flyman

Повідомлень: 32038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:09 gonchik74 написав: не житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше? не житло у місті, яке надає можливість заробляти у рази більше?

Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?[/quote]

Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.[/quote]

Колтись Краків був столицею, але ж не тепер. Харків теж був столицею. Порівнювати потрібно порівнюване.

І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?[/quote]Ну в Кракові точно можна, але не всі в такому жити погодяться.[/quote]Колтись Краків був столицею, але ж не тепер. Харків теж був столицею. Порівнювати потрібно порівнюване.І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське flyman

Повідомлень: 32038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:10 gonchik74 написав: Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто? Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?

На авто. Чи на автобусі. На авто. Чи на автобусі. Gastarbaiter Повідомлень: 2669 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:10 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро? Де в берліні чи Кракові однокімнатну можно зняти біля центру за 500 євро?

Так 500 чи 1000?

Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей). Так 500 чи 1000?Я орендую 2-к за 450. 20 хвилин до центра (не знаю, це далеко чи ні? тут усе місто можна хвилин за 30-40 проїхати з одного кінця в інший навіть попри нескінченні ремонти та перекриття основних магістралей).

Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто? Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?

ШРТ тіпа трамвай ШРТ тіпа трамвай flyman

Повідомлень: 32038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:13 Gastarbaiter написав: gonchik74 написав: Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто? Уточнюю - 20 піхотою до Ринку? Чи на авто?

На авто. Чи на автобусі. На авто. Чи на автобусі.

Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15 BIGor написав: Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево. Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево.

Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні. Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні. Gastarbaiter Повідомлень: 2669 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство Ще раз - для тупуватих - в жодній країні ви не знімете однокімнатну в центрі столиці і прицентраллі за 500 баксів - якщо це не барак cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське І ще скажіть, що краківське метро краще за львівське

Підземні станції трамваю в Кракові доволі прикольні, спрощують перетинання центру. Підземні станції трамваю в Кракові доволі прикольні, спрощують перетинання центру. BIGor

Повідомлень: 7985 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:15 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево. Насправді за чесну 2-к в нормальному районі 450 євро дуже дешево.

Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні. Чесніше нема куди. 2 кімнати + окрема кухня. Ще й комурка в ціну входить. І то, ще рік-півтора платив 1500 чи 1600 злотих - не пам'ятаю. Господар почав жалітися, що відсотки за іпотекою зросли, та підняв оренду до 2100. Це по низу ринку зараз, звичайно. Звичайна хата. Без лєпніни та золотих унітазів. Меблі нормальні.

Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? cherchiltank

Повідомлень: 608 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1027102810291030> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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