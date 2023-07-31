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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:22

  cherchiltank написав:Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час. :mrgreen:
Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:25

  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час. :mrgreen:
Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?

Дійсно - саме тому всі хочуть жити на русанівці та Троєщині - там робити багато чого є
Я вас засмучу - не тільки кияни хочуть жити поблизу до центру, в інших країнах житло в центрі і умовній русанівці в ціні може відрізнятися втричі, а в оренді ще більше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:27

  cherchiltank написав:Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:29

Re: Еміграція, заробітчанство

І да в Кракові в центрі нормальна однокімнатна буде під 1500 євро, двокімнатна під 2000, але десь в сраці - 500 євро норм - і села поруч і гриби та хмиз можна зібрати) на русанівці зараз -300 баксів однокімнатна, 400 баксів двокімнатна - це в нових будинках, в старих все дешевше
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:31

  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:35

  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Мабуть ви взагалі живете за краковом- в умовних польських Броварах - бо 10 км це від метро Святошин до Хрещатика, і при цьому щось розказуєте про дешеву оренду - песець якийсь
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:43

  cherchiltank написав:І да в Кракові в центрі нормальна однокімнатна буде під 1500 євро, двокімнатна під 2000

Усе з вами зрозуміло. І літати можна тільки бізнес-класом, і авто дешевше 50 куе - це корито.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:59

  cherchiltank написав:По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи)

Я розумію, чому треба було жити в центрі у часи мого дитинства: бо там була гаряча вода цілий день та більш-менш рівні дороги. Усі офіси великих компаній видкривалися у центрі. Там же були зусереджені й усі розваги. Це зрозуміло. Навіщо прагнути жити у центрі, якщо усе це зараз є і на окраїнах - чесно не розумію. Праця з дому, якісь розваги, спортклуби і так розкидані по усьому місту - так чи сяк кудись їхати треба. Великих магазинів у центрі майже немає, з парковкою труднощі, постійно люди вештаються під вікнами або пробка стоїть. Окей, є певні мальовничі затишні куточки з орендою "па 2000 євро", але віддавати значну частину з/п заради "центра" я не готовий.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:41

  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:49

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»)))

То фігня - мені деякі розказували що Вишневе майже Київ і вони за 20 хвилин у центрі -правда іноді треба півгодини щоб якось з окружної вирулить- але потім 20 хвилин і в центрі)
cherchiltank
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