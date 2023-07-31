Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1027102810291030 Додано: Пон 31 лип, 2023 20:22 cherchiltank написав: Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.

Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів? Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів? Gastarbaiter Повідомлень: 2670 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:25 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.

Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів? Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?

Дійсно - саме тому всі хочуть жити на русанівці та Троєщині - там робити багато чого є

Я вас засмучу - не тільки кияни хочуть жити поблизу до центру, в інших країнах житло в центрі і умовній русанівці в ціні може відрізнятися втричі, а в оренді ще більше Дійсно - саме тому всі хочуть жити на русанівці та Троєщині - там робити багато чого єЯ вас засмучу - не тільки кияни хочуть жити поблизу до центру, в інших країнах житло в центрі і умовній русанівці в ціні може відрізнятися втричі, а в оренді ще більше cherchiltank

Повідомлень: 613 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:27 cherchiltank написав: Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Gastarbaiter Повідомлень: 2670 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:29 Re: Еміграція, заробітчанство І да в Кракові в центрі нормальна однокімнатна буде під 1500 євро, двокімнатна під 2000, але десь в сраці - 500 євро норм - і села поруч і гриби та хмиз можна зібрати) на русанівці зараз -300 баксів однокімнатна, 400 баксів двокімнатна - це в нових будинках, в старих все дешевше cherchiltank

Повідомлень: 613 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:31 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи) По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи) cherchiltank

Повідомлень: 613 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:35 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Мабуть ви взагалі живете за краковом- в умовних польських Броварах - бо 10 км це від метро Святошин до Хрещатика, і при цьому щось розказуєте про дешеву оренду - песець якийсь Мабуть ви взагалі живете за краковом- в умовних польських Броварах - бо 10 км це від метро Святошин до Хрещатика, і при цьому щось розказуєте про дешеву оренду - песець якийсь cherchiltank

Повідомлень: 613 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:43 cherchiltank написав: І да в Кракові в центрі нормальна однокімнатна буде під 1500 євро, двокімнатна під 2000 І да в Кракові в центрі нормальна однокімнатна буде під 1500 євро, двокімнатна під 2000

Усе з вами зрозуміло. І літати можна тільки бізнес-класом, і авто дешевше 50 куе - це корито. Усе з вами зрозуміло. І літати можна тільки бізнес-класом, і авто дешевше 50 куе - це корито. Gastarbaiter Повідомлень: 2670 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 20:59 cherchiltank написав: По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи) По вашій логіці треба жити біля великих супермаркетів з басейном - думаю в Києві це окружна там і мегамоли і спортлайфи)

Я розумію, чому треба було жити в центрі у часи мого дитинства: бо там була гаряча вода цілий день та більш-менш рівні дороги. Усі офіси великих компаній видкривалися у центрі. Там же були зусереджені й усі розваги. Це зрозуміло. Навіщо прагнути жити у центрі, якщо усе це зараз є і на окраїнах - чесно не розумію. Праця з дому, якісь розваги, спортклуби і так розкидані по усьому місту - так чи сяк кудись їхати треба. Великих магазинів у центрі майже немає, з парковкою труднощі, постійно люди вештаються під вікнами або пробка стоїть. Окей, є певні мальовничі затишні куточки з орендою "па 2000 євро", але віддавати значну частину з/п заради "центра" я не готовий. Я розумію, чому треба було жити в центрі у часи мого дитинства: бо там була гаряча вода цілий день та більш-менш рівні дороги. Усі офіси великих компаній видкривалися у центрі. Там же були зусереджені й усі розваги. Це зрозуміло. Навіщо прагнути жити у центрі, якщо усе це зараз є і на окраїнах - чесно не розумію. Праця з дому, якісь розваги, спортклуби і так розкидані по усьому місту - так чи сяк кудись їхати треба. Великих магазинів у центрі майже немає, з парковкою труднощі, постійно люди вештаються під вікнами або пробка стоїть. Окей, є певні мальовничі затишні куточки з орендою "па 2000 євро", але віддавати значну частину з/п заради "центра" я не готовий. Gastarbaiter Повідомлень: 2670 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 21:41 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»))) Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»))) gonchik74

Повідомлень: 370 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 21:49 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Скільки років будинку і скільки км до площі ринок? Скільки років будинку і скільки км до площі ринок?

Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку. Будинок середини 2000-х. До Ринку десь 10 км, мабуть, але для мене це не має жодного значення - набагато частіше треба поїхати у супермаркет, звозити дитину на заняття чи самому чухнути до басейну (мені на Кольній подобається), ніж виникає бажання поштовхатися серед туристів на Ринку.

Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»))) Прикольно. Мені вейз малює до Rynek Glówny 10 км і я думаю, що живу на Борщазі, а для Вас це «біля центру»)))

То фігня - мені деякі розказували що Вишневе майже Київ і вони за 20 хвилин у центрі -правда іноді треба півгодини щоб якось з окружної вирулить- але потім 20 хвилин і в центрі) То фігня - мені деякі розказували що Вишневе майже Київ і вони за 20 хвилин у центрі -правда іноді треба півгодини щоб якось з окружної вирулить- але потім 20 хвилин і в центрі) cherchiltank

Повідомлень: 613 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1027102810291030 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless