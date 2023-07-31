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cherchiltank написав:Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
Извините, не столица, провинция. НЙ. Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум (гостинная и спальня). Я ему помогал собирать Икею перед заселением. После ремонта - свежепокрашенные стены, НОВЫЙ, что для НЙ большая редкость, нормального размера (а не узкий как тут принято) штучный паркет (ясень, что опять таки редкость, везде дуб), пошлифован и вскрыт лаком на двойку, таким паркетчикам надо руки выдернуть и вставить в задницу...хотя судя по всему именно оттуда они у них и растут. Новая техника (с наклейками еще) и кухонный гарнитур (дешевый, из Хоум Дипо, но абсолютно новый), новая ванна, умывальник, унитаз, плитка. Новые, правда дешевые двери. Не скажу, что такое на каждом щагу, но нвйти можно. Снимал через риелтора. Район... скажем так, на твердую четверку. Детей у них нет, поэтому нормально. Метро в 5 минутах от дома, он работает в Манхеттене, добираться минут 40. Она работает недалеко - 2 остановки на метро, тут короткие остановки.
Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.
Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів.
О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов. Иного пути нет.
BIGor написав:Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр. Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс!
Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США. Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого. Від Ліги Плюща його сплющило.
Хороший студент, гуглом пользоваться не умеет. Иначе-бы узнал, что за 7 куе в год может получить в США то образование, которое будет востребовано на самом высокооплачиваемом и емком рынке труда в мире. Диплом украинского вуза, наверное такой-же красивый и востребованный как гривна.
cherchiltank написав:Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках
Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час. Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?
Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел.
Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.
Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів.
О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов. Иного пути нет.
не було безробіття, але були заробітчани в Польщі, але брак кваліфікованих кадрів, тому завезуть з Африки... Л - логіка
там мені філіпінку не забудьте молоду, років 20..30, старіше не потрібно
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 лип, 2023 22:55, всього редагувалось 2 разів.
beee написав:Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
Ненормально. Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает. Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков. А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн. С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ...
Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет.
Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.
Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів.
О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов. Иного пути нет.
не будет никакого особого пути, мигранты в например Литву не едут, многие страны это проходили, тупо снижается население, дефицит рабочих увеличивает зарплату оставшихся, неэффективный бизнес не выдерживает издержек, хорошо живут в основном бюджетники демография не вчера испортилась и катастрофы не произошло, а тренд имеет бОльшие шансы продолжаться