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#<1 ... 1029103010311032> Додано: Пон 31 лип, 2023 22:30 cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії



Извините, не столица, провинция.

НЙ.

Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум (гостинная и спальня). Я ему помогал собирать Икею перед заселением.

После ремонта - свежепокрашенные стены, НОВЫЙ, что для НЙ большая редкость, нормального размера (а не узкий как тут принято) штучный паркет (ясень, что опять таки редкость, везде дуб), пошлифован и вскрыт лаком на двойку, таким паркетчикам надо руки выдернуть и вставить в задницу...хотя судя по всему именно оттуда они у них и растут.

Новая техника (с наклейками еще) и кухонный гарнитур (дешевый, из Хоум Дипо, но абсолютно новый), новая ванна, умывальник, унитаз, плитка.

Новые, правда дешевые двери.

Не скажу, что такое на каждом щагу, но нвйти можно.

Снимал через риелтора.

Район... скажем так, на твердую четверку. Детей у них нет, поэтому нормально.

Метро в 5 минутах от дома, он работает в Манхеттене, добираться минут 40.

Она работает недалеко - 2 остановки на метро, тут короткие остановки. Извините, не столица, провинция.НЙ.Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум (гостинная и спальня). Я ему помогал собирать Икею перед заселением.После ремонта - свежепокрашенные стены, НОВЫЙ, что для НЙ большая редкость, нормального размера (а не узкий как тут принято) штучный паркет (ясень, что опять таки редкость, везде дуб), пошлифован и вскрыт лаком на двойку, таким паркетчикам надо руки выдернуть и вставить в задницу...хотя судя по всему именно оттуда они у них и растут.Новая техника (с наклейками еще) и кухонный гарнитур (дешевый, из Хоум Дипо, но абсолютно новый), новая ванна, умывальник, унитаз, плитка.Новые, правда дешевые двери.Не скажу, что такое на каждом щагу, но нвйти можно.Снимал через риелтора.Район... скажем так, на твердую четверку. Детей у них нет, поэтому нормально.Метро в 5 минутах от дома, он работает в Манхеттене, добираться минут 40.Она работает недалеко - 2 остановки на метро, тут короткие остановки. rjkz

Повідомлень: 15185 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7858 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:43 BIGor написав: Що думають про еміграцію наші бізнесмени

https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/



Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.





Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів. Що думають про еміграцію наші бізнесмени



О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.

Иного пути нет. О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.Иного пути нет. rjkz

Повідомлень: 15185 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7858 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:47 flyman написав: BIGor написав: Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.

Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс! Короче як завжди, і не 500 доларів, і не центр.Не знаю, чого до сих пір не можете зрозуміти, що в основному в розвинених країнах дорожче житло? Чогось голандці не їдуть знімать гостінку на Вітряних горах за 300 уе, хоча це ж шара і парадайс!

Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США.

Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого.

Від Ліги Плюща його сплющило. Колись знімав ліжкомісце на генерала Наумова, так от за деякий час, як один квартирант з"їхав, на його місце появився американець із США.Чому приїхав? Поступати у вуз, бо в США дорого.Від Ліги Плюща його сплющило.



Хороший студент, гуглом пользоваться не умеет.

Иначе-бы узнал, что за 7 куе в год может получить в США то образование, которое будет востребовано на самом высокооплачиваемом и емком рынке труда в мире.

Диплом украинского вуза, наверное такой-же красивый и востребованный как гривна. Хороший студент, гуглом пользоваться не умеет.Иначе-бы узнал, что за 7 куе в год может получить в США то образование, которое будет востребовано на самом высокооплачиваемом и емком рынке труда в мире.Диплом украинского вуза, наверное такой-же красивый и востребованный как гривна. rjkz

Повідомлень: 15185 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7858 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Диплом украинского вуза, наверное такой-же красивый и востребованный как гривна. , наверное такой-же красивый и востребованный как гривна.

У мене їх два, зараз не знаю, де лежать. Років п'ять назад на одній фірмі просили копію, для галочки. У мене їх два, зараз не знаю, де лежать. Років п'ять назад на одній фірмі просили копію, для галочки. BIGor

Повідомлень: 7986 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1207 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:52 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.

Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів? Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?



Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел. Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел. rjkz

Повідомлень: 15185 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7858 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:54 rjkz написав: BIGor написав: Що думають про еміграцію наші бізнесмени

https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/



Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.





Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів. Що думають про еміграцію наші бізнесмени



О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.

Иного пути нет. О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.Иного пути нет.

не було безробіття, але були заробітчани в Польщі,

але брак кваліфікованих кадрів, тому завезуть з Африки...

Л - логіка



там мені філіпінку не забудьте молоду, років 20..30, старіше не потрібно не було безробіття, але були заробітчани в Польщі,але брак кваліфікованих кадрів, тому завезуть з Африки...Л - логікатам мені філіпінку не забудьте молоду, років 20..30, старіше не потрібно Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 лип, 2023 22:55, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 32042 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:54 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: beee написав: Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника? Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

Ненормально.

Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.

Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.

А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.

С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ... Ненормально.Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ...



Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет. Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет. beee

Повідомлень: 824 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 22:57 rjkz написав: BIGor написав: Що думають про еміграцію наші бізнесмени

https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/



Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.





Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів. Що думають про еміграцію наші бізнесмени



О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.

Иного пути нет. О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.Иного пути нет.

не будет никакого особого пути, мигранты в например Литву не едут, многие страны это проходили, тупо снижается население, дефицит рабочих увеличивает зарплату оставшихся, неэффективный бизнес не выдерживает издержек, хорошо живут в основном бюджетники

демография не вчера испортилась и катастрофы не произошло, а тренд имеет бОльшие шансы продолжаться

не будет никакого особого пути, мигранты в например Литву не едут, многие страны это проходили, тупо снижается население, дефицит рабочих увеличивает зарплату оставшихся, неэффективный бизнес не выдерживает издержек, хорошо живут в основном бюджетникидемография не вчера испортилась и катастрофы не произошло, а тренд имеет бОльшие шансы продолжаться nekefer

Повідомлень: 627 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 лип, 2023 23:00 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Извините, не столица, провинция.

НЙ.

Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум Извините, не столица, провинция.НЙ.Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум

В Олбани будет намного дороже?

В Олбани будет намного дороже? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7047 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5980 раз. Подякували: 19425 раз. Профіль 99 53 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 00:23 Сибарит написав: rjkz написав: Извините, не столица, провинция.

НЙ.

Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум Извините, не столица, провинция.НЙ.Знакомый снял года 3 назад и до сих пор платит 1100 долларов за 1 бедрум

В Олбани будет намного дороже?

В Олбани будет намного дороже?



Понимаю Вашу улыбку.

Был в Олбани давно, лет 17 назад.

Не помню уже ничего.

Как-то так получается, что столицы шататов находятся в основном маленьких, депресивных городках.

Если кто не в курсе, Олбани - столица штата НЙ.

Соседний штат с одним из самых дорогих комьюнити в стране - НДжерси, столица в Трентоне, заброшенный, абсолютно депрессивный городок.

И так, практически, в каждом штате. Понимаю Вашу улыбку.Был в Олбани давно, лет 17 назад.Не помню уже ничего.Как-то так получается, что столицы шататов находятся в основном маленьких, депресивных городках.Если кто не в курсе, Олбани - столица штата НЙ.Соседний штат с одним из самых дорогих комьюнити в стране - НДжерси, столица в Трентоне, заброшенный, абсолютно депрессивный городок.И так, практически, в каждом штате. rjkz

Повідомлень: 15185 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7858 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1029103010311032> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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