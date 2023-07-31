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#<1 ... 1029103010311032 Додано: Вів 01 сер, 2023 00:47 rjkz написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках

Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.

Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів? Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?



Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел. Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел.

Ви забули додати що ці понаєхі здебільшого живуть далеко від центру і всім доказують що у них там не гірше, при цьому їздять в центр як працювати так і розважатися - дивні люди) Ви забули додати що ці понаєхі здебільшого живуть далеко від центру і всім доказують що у них там не гірше, при цьому їздять в центр як працювати так і розважатися - дивні люди) cherchiltank

Повідомлень: 618 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 00:48 cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)? А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)? ЛАД 2 Повідомлень: 25295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 01:06 gonchik74 написав: ....

На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.

І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму) ....На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму)

Насчёт ассимиляции ничего сказать не могу - не знаю, не пробовал. Это сложный для нас процесс в любой западноевропейской стране.

А насчёт английского...

Может, точнее было написать: " У деяких (достатньо рідких) випускників деяких (знову ж таки, вельми небагатьох) наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах..."

Вам не кажется, что так звучало бы правильнее? Насчёт ассимиляции ничего сказать не могу - не знаю, не пробовал. Это сложный для нас процесс в любой западноевропейской стране.А насчёт английского...Может, точнее было написать: " У(достатньо рідких) випускників(знову ж таки, вельми небагатьох) наших шкіл англійська подекуди краща, ніж увикладачів у їхніх вишах..."Вам не кажется, что так звучало бы правильнее? ЛАД 2 Повідомлень: 25295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 01:10 ЛАД написав: cherchiltank написав: Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії

А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)? А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)?

Мабуть в Албанії?) щоб зростала середня зарплата треба щось робити - ми ж не виробляли жодного продукту з високою додатковою вартістю крім айті, да і айті не на зарплаті а на фопах) Мабуть в Албанії?) щоб зростала середня зарплата треба щось робити - ми ж не виробляли жодного продукту з високою додатковою вартістю крім айті, да і айті не на зарплаті а на фопах) cherchiltank

Повідомлень: 618 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 01:27 rjkz написав: BIGor написав: Що думають про еміграцію наші бізнесмени

https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/



Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.





Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів. Що думають про еміграцію наші бізнесмени



О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.

Иного пути нет. О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.Иного пути нет.

Проблема в том, что из Азии вряд ли приедут квалифицированные рабочие, о кот. говорится в цитате.

Ну и в этом случае потеряют смысл многие споры, которые тут велись. Например, о ПЦУ и УПЦ. Ну и при массовой миграции, которая может потребоваться, может оказаться, что английский придётся провозглашать не языком межнационального общения, а государственным. А наши "активисты" окажутся у разбитого корыта. Проблема в том, что из Азии вряд ли приедут квалифицированные рабочие, о кот. говорится в цитате.Ну и в этом случае потеряют смысл многие споры, которые тут велись. Например, о ПЦУ и УПЦ. Ну и при массовой миграции, которая может потребоваться, может оказаться, что английский придётся провозглашать не языком межнационального общения, а государственным. А наши "активисты" окажутся у разбитого корыта. ЛАД 2 Повідомлень: 25295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 сер, 2023 01:31 beee написав: ЛАД написав: beee написав: Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника? Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?

Ненормально.

Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.

Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.

А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.

С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ... Ненормально.Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ...



Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет. Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет.

Нас ни к чему не готовят, но час назад нас "поздравили" шахедом. До этого были только С-300. Горело прилично. Так что у нас, видимо, тоже 1 класс в пролете будет.



Але гуманітарної кризи в нас немає. Нас ни к чему не готовят, но час назад нас "поздравили" шахедом. До этого были только С-300. Горело прилично. Так что у нас, видимо, тоже 1 класс в пролете будет.Але гуманітарної кризи в нас немає. ЛАД 2 Повідомлень: 25295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5081 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1029103010311032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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