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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 сер, 2023 00:47
rjkz написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Ну так на авто можна в Києві з лісного до Хрещатика доїхати за 20 хвилин, це ніякий не біля центру і Краків не столиця, біля центру - це щоб пішки моджна було за 20 хвилин дійти, і там однокімнатні від 1000 починаються - якщо без клопів і не в бараках
Ага! Мабуть тому в мене жінка з Русанівки на Ярвал на авто не їздила - не знала куди потім подіти той зекономлений час.
Взагалі бачу, що у киян дуже розвинутий культ "центру". Що там у тому центрі робити? - біс його зна. У 100500 раз дивитися на Вавель? Підбухнути у ресторані раз на пару тижнів?
Обычно культ центра у "узбещных" понаехов, чтобы успех успешней выглядел.
Ви забули додати що ці понаєхі здебільшого живуть далеко від центру і всім доказують що у них там не гірше, при цьому їздять в центр як працювати так і розважатися - дивні люди)
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Додано: Вів 01 сер, 2023 00:48
cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)?
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Додано: Вів 01 сер, 2023 01:06
gonchik74 написав:
....
На мене ображались знайомі польські викладачі, коли я казав, що у випускників наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких викладачів у їхніх вишах на англомовних програмах.
І ще - ні, голандці не жебраки. Але країна для асиміляції важка. Хіба що ти з Сурінаму)
Насчёт ассимиляции ничего сказать не могу - не знаю, не пробовал. Это сложный для нас процесс в любой западноевропейской стране.
А насчёт английского...
Может, точнее было написать: " У деяких
(достатньо рідких) випускників деяких
(знову ж таки, вельми небагатьох) наших шкіл англійська подекуди краща, ніж у деяких
викладачів у їхніх вишах..."
Вам не кажется, что так звучало бы правильнее?
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Додано: Вів 01 сер, 2023 01:10
ЛАД написав: cherchiltank написав:
Не всі жили в славутичі - однокімнатна до війни нормальна - 500 баксів, і це не в дупі якою є Славутич а близько до метро і центру, в якій країні Європи в столиці ви в центрі знімете однокімнатну хоча б за 1000 євро? Хіба в Болгарії
А в какой стране Европы средняя зарплата около 500 долларов (до войны)?
Мабуть в Албанії?) щоб зростала середня зарплата треба щось робити - ми ж не виробляли жодного продукту з високою додатковою вартістю крім айті, да і айті не на зарплаті а на фопах)
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Додано: Вів 01 сер, 2023 01:27
rjkz написав: BIGor написав:
Що думають про еміграцію наші бізнесмени
https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2023/rozmova_z_serhiiem_fursoiu/
Ще одна проблема, яка буде спіткати Україну після війни – брак робочої сили. Ця проблема була і до війни: в Україні дуже давно не було безробіття, але була відсутність кваліфікованих трудових ресурсів. Зараз вона оголиться, особливо на тлі великої кількості людей, яка виїхала за кордон. Частина з них вже не планують повертатися. Причому, чим довше триватиме війна, тим більшим буде відсоток таких людей. Посилиться депопуляція, і наслідки цього ми відчуватимемо впродовж 30 років.
Єдине вирішення цієї проблеми – міграція, і Україна на це приречена. Але суспільство до цього поки що не готове. Звідки приїдуть мігранти? З країн Азії. І готуватись до цього вже потрібно на рівні держави, аби ми самі визначали, хто, як і куди приїде, розробляли програми по інтеграції цих людей. Державі потрібно модерувати весь процес, аби міграція не стала неконтрольованою. Це ключовий виклик, який у нас буде після війни. І це також може стати стримуючим фактором для інвесторів.
О чем я тут давно талдычу и вызываю гнев ксенофобов.
Иного пути нет.
Проблема в том, что из Азии вряд ли приедут квалифицированные рабочие, о кот. говорится в цитате.
Ну и в этом случае потеряют смысл многие споры, которые тут велись. Например, о ПЦУ и УПЦ. Ну и при массовой миграции, которая может потребоваться, может оказаться, что английский придётся провозглашать не языком межнационального общения, а государственным. А наши "активисты" окажутся у разбитого корыта.
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Додано: Вів 01 сер, 2023 01:31
beee написав: ЛАД написав: beee написав:
Ломаю голову, вести в 1 класс ребенка в Киеве или всё таки взять себе в руки и увезти отсюда. Это нормально, что вторая малая в 3 года постоянно спрашивает будут сегодня ракеты или нет, мы сегодня умрём или завтра, а во время грозы у детей паника?
Ненормально.
Я внуков пытаюсь просто успокаивать: "Это чепуха, не обращай внимания". Ну и самому вести себя соответственно. В общем, помогает.
Но внучка (6 лет) сейчас стала пугаться сильнее, чем раньше. Грозы, правда, не боится (если не слишком уж сильная). Внук (4 года) пугается больше и вообще боится громких звуков.
А вот что делать со школой, непонятно. Обещали офлайн, сейчас, видимо, мэру объяснили об ответственности и, скорее всего, будет только онлайн. Слабо представляю себе 1-й класс онлайн.
С учёбой вообще грустно. Уровень и так был не очень, а с онлайном ...
Нас я смотрю готовят к жёстким блэкаутам. Видимо 1 класс в пролете будет.
Нас ни к чему не готовят, но час назад нас "поздравили" шахедом. До этого были только С-300. Горело прилично. Так что у нас, видимо, тоже 1 класс в пролете будет.
Але гуманітарної кризи в нас немає.
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