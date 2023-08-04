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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1041104210431044 Додано: Чет 03 сер, 2023 22:18 BIGor написав: Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних

дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюс 52 суботи і неділі вихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?



То якщо порахувати 4 людини на 50 перельотів туди-назад, +100 днів мінімум в готелях - то виходить дуже пристойна сума

яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то на вікенд десь сотка на ніс, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюс 52 суботи і неділі вихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то на вікенд десь сотка на ніс, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро flyman

Повідомлень: 32082 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 сер, 2023 22:31 flyman написав: BIGor написав: Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних

дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюс 52 суботи і неділі вихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?



То якщо порахувати 4 людини на 50 перельотів туди-назад, +100 днів мінімум в готелях - то виходить дуже пристойна сума

яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то на вікенд десь сотка на ніс, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюсвихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро

I скільки ти "налітав" так на вихідних? I скільки ти "налітав" так на вихідних? BIGor

Повідомлень: 8002 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 сер, 2023 23:02 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних Дивуюсь просто, навіть на звичайній роботі тільки 24 дня вихідних

дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюс 52 суботи і неділі вихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?



То якщо порахувати 4 людини на 50 перельотів туди-назад, +100 днів мінімум в готелях - то виходить дуже пристойна сума

яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то на вікенд десь сотка на ніс, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро дивно, в мене було 26 робочих днів відпустки, плюсвихідні, плюс святкові, разом біля 140 днів, BIGor точно в Польщі?яким ловкостом туда-сюда на вихідні, заночувати аірбінбі\хостелі, плюс хавчик, то, якщо не купувати в Парижі райбани за 350 ойро

I скільки ти "налітав" так на вихідних? I скільки ти "налітав" так на вихідних?

Колись в Польщі читав статтю про одного студента, який знімав житло в Гданську, і літав в Лондон раз чи два на тиждень на навчання, і йому виходило дешевше, чим якби жив у Лондоні. Колись в Польщі читав статтю про одного студента, який знімав житло в Гданську, і літав в Лондон раз чи два на тиждень на навчання, і йому виходило дешевше, чим якби жив у Лондоні. flyman

Повідомлень: 32082 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:11 antey1969 написав: ...........

Информация не соответствует действительности.

Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.

За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья. ...........Информация не соответствует действительности.Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья.

Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены. Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены. ЛАД 2 Повідомлень: 25337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:39 Shaman написав: ............

не в любому. в інших містах між тривогою та прилітами є час. ця проблема лише прифронтових міст. ............не в любому. в інших містах між тривогою та прилітами є час. ця проблема лише прифронтових міст.

Не всегда.

Помню, недавно был небольшой скандал по поводу малого времени между тревогой и прилётами в Киеве.



так й бачу, як у Сталінграді в 42-43 роках школи працювали.

Учебный год 42-43, конечно, не работали.

Когда весной прошлого года Харьков обстреливали со всего, чего можно - и из арт. орудий, и с РСЗО - и вопросов не было. После освобождения области в сентябре 22 этого нет.



а з приводу вулиці - це ваше право - випускайте гуляти. не бажаєте? тоді не пишить таке

Яке "таке"?

1. Вы считаете нормальным держать ребёнка постоянно в квартире?

2. Вы считаете, это гарантирует безопасность? Вероятность попадания в квартиру ниже, чем на улице?



ЛАД, коректна відповідь - коли йде війна, з дітьми проблема. але це відповідальність агресора, тільки його

й що ви пропонуєте? не у всіх є можливість. ще раз йде війна - все це наслідки війни

Вы знаете, не надо меня агитировать.

Я не хуже Вас знаю, что вина на агрессоре и про "наслідки війни".

Вопрос в том, что можно сказать о "вине агрессора" и "наслідках війни" и опустить руки: "Ну что поделаешь ", но это не решает проблему.

Надо делать хоть что-то, чтобы уменьшить эти "наслідки".

Иначе можно вырастить реально "потерянное поколение" и в физическом, и в интеллектуальном отношении.



а пускові напевне треба й раніше вирішувати - коли будуть відповідні ракети. а може й рейди проводити по знищенню - як показує досвід - це можливо. знищать 1-2-5 екіпажів - можливо русаки вже задумаються - а може ну його нах...

1. Их и сейчас уже обстреливают.

2. На фронте много кого уничтожают, но что-то никто не задумывается. 1. Их и сейчас уже обстреливают.2. На фронте много кого уничтожают, но что-то никто не задумывается.

не чув, щоб знищували пускові С300 під Белгородом.

це зайвий раз показую - русня наразі - нація рабів. й ми воюємо, щоб не стати такими ж

не чув, щоб знищували пускові С300 під Белгородом.це зайвий раз показую - русня наразі - нація рабів. й ми воюємо, щоб не стати такими ж

Насчёт "знищували" не знаю, но, насколько слышал, обстреливали.

"це зайвий раз нічого не показує". Во время войны, естественно, противники уничтожают друг друга, но война из-за этого никогда в истории не прекращалась. Не всегда.Помню, недавно был небольшой скандал по поводу малого времени между тревогой и прилётами в Киеве.Учебный год 42-43, конечно, не работали.Когда весной прошлого года Харьков обстреливали со всего, чего можно - и из арт. орудий, и с РСЗО - и вопросов не было. После освобождения области в сентябре 22 этого нет.Яке ""?1. Вы считаете нормальным держать ребёнка постоянно в квартире?2. Вы считаете, это гарантирует безопасность? Вероятность попадания в квартиру ниже, чем на улице?Вы знаете, не надо меня агитировать.Я не хуже Вас знаю, что вина на агрессоре и про "наслідки війни".Вопрос в том, что можно сказать о "вине агрессора" и "наслідках війни" и опустить руки: "Ну что поделаешь", но это не решает проблему.Надо делать хоть что-то, чтобы уменьшить эти "наслідки".Иначе можно вырастить реально "потерянное поколение" и в физическом, и в интеллектуальном отношении.Насчёт "знищували" не знаю, но, насколько слышал, обстреливали.зайвий раз нічого не показує". Во время войны, естественно, противники уничтожают друг друга, но война из-за этого никогда в истории не прекращалась. ЛАД 2 Повідомлень: 25337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:58 ЛАД написав: antey1969 написав: ...........

Информация не соответствует действительности.

Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.

За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья. ...........Информация не соответствует действительности.Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья.

Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены. Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены.

Походу, вам виднее))) Походу, вам виднее))) antey1969 1

Повідомлень: 11973 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3570 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:07 Shaman написав: ЛАД написав: ....................

При тех подходах к развитию экономики, которые были до войны и которые Вы, если правильно понимаю, поддерживаете, нам не нужно такое количество технических специалистов. Да и специалистов с высшим образованием вообще. Мы напрасно тратим средства на их обучение. Результатами (наиболее толковыми молодыми учёными и инженерами) чаще всего пользуется Запад. ....................При тех подходах к развитию экономики, которые были до войны и которые, нам не нужно такое количество технических специалистов. Да и специалистов с высшим образованием вообще. Мы напрасно тратим средства на их обучение. Результатами (наиболее толковыми молодыми учёными и инженерами) чаще всего пользуется Запад.

неправильно розумієте. те, що я підтримую й те що маємо по факту - трохи різні речі. неправильно розумієте. те, що я підтримую й те що маємо по факту - трохи різні речі.

Возможно, я Вас неправильно понял.

Но на другой ветке Вы мне доказывали, что советские заводы никуда не годились и были не нужны. Пытаться наладить их работу было бесполезно или даже вредно. Мы безнадёжно отстали и найти свои ниши в мировой промышленности мы не сможем, их нет.

Что я понял не так?



але я розумію, що за один рік це не виправити, треба багато років. доки весь розвинений світ йшов в одному напрямку, ми 70 років рухалися в іншому - скільки треба, щоб наздогнати?

Не стоит повторять сегодняшние пропагандистские штампы.

70 лет "ми рухалися в іншому напрямку" в смысле общественного развития. В техническом и технологическом отношении мы двигались в том же направлении, что и весь мир.

Да, отставали от Запада. Бесспорно. Это понятно и вполне объяснимо. Но здесь не место это обсуждать. Да и просто не актуально.

"треба багато років" - сколько это "багато"? Уже 30 лет прошло, мы хоть немного приблизились? Сколько нужно? 100 лет? 200?

Думаю, через 50 лет мир будет совсем другой, а мы будем всё рассказывать сказки и оправдываться "70 годами". Вот только это никого интересовать не будет.



й така кількість людей з липовою вищою освітою, яка нічого не варта - нам дійсно не потрібно.

В сегодняшней ситуации (не имею ввиду войну) нам не нужно столько людей не только "з липовою вищою освітою", но и с дипломом Гарварда или Йеля. Для них здесь просто нет работы. Возможно, я Вас неправильно понял.Но на другой ветке Вы мне доказывали, что советские заводы никуда не годились и были не нужны. Пытаться наладить их работу было бесполезно или даже вредно. Мы безнадёжно отстали и найти свои ниши в мировой промышленности мы не сможем, их нет.Что я понял не так?Не стоит повторять сегодняшние пропагандистские штампы.70 лет "ми рухалися в іншому напрямку" в смысле общественного развития. В техническом и технологическом отношении мы двигались в том же направлении, что и весь мир.Да, отставали от Запада. Бесспорно. Это понятно и вполне объяснимо. Но здесь не место это обсуждать. Да и просто не актуально."треба багато років" - сколько это "багато"? Уже 30 лет прошло, мы хоть немного приблизились? Сколько нужно? 100 лет? 200?Думаю, через 50 лет мир будет совсем другой, а мы будем всё рассказывать сказки и оправдываться "70 годами". Вот только это никого интересовать не будет.В сегодняшней ситуации (не имею ввиду войну) нам не нужно столько людей не только "з липовою вищою освітою", но и с дипломом Гарварда или Йеля. Для них здесь просто нет работы. ЛАД 2 Повідомлень: 25337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:11 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: ...........

Информация не соответствует действительности.

Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.

За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья. ...........Информация не соответствует действительности.Согласно правилам, получающие пособие в Германии имеют право на 28 дней отпуска, который они могут использовать для поездок за пределы региона. Несколько раз в год в Украину к отцу да еще и 50 авиаперелетов - это лапша на уши.За такие покатушки давно бы слетели и с пособия, и с компенсации за аренду жилья.

Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены. Не уверен, уточню, но, по-моему, выезд в Украину разрешён до 21 дня, а поездки по Европе не ограничены.

Походу, вам виднее))) Походу, вам виднее)))

Нет, мне не виднее.

Потому и написал: "Не уверен, уточню". Просто жена с внуком приезжали весной, говорили о 21 дне. О Европе подробно разговора не было. Нет, мне не виднее.Потому и написал: "Не уверен, уточню". Просто жена с внуком приезжали весной, говорили о 21 дне. О Европе подробно разговора не было. ЛАД 2 Повідомлень: 25337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:42 ЛАД

За пределы региона проживания только с разрешения Джобцентра.

Народ, конечно катается на поездах и в соседние регионы, на это внимания не обращают. Честно говоря, в Европе такой бардак, что и авиа в пределах ЕС наверное раз-другой прокатит. Но если поймают - слет с пособия обеспечен. Уже были случаи. antey1969 1

Повідомлень: 11973 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3570 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 02:59 ЛАД

Долго думал имею-ли я моральное право такое написать.

Решил, что вопрос важнее всяких условностей и расшаркиваний.

Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?

Какое в баню потеряное время?

Во время войны надо думать о том как выжить, а не о том, будет ребенок посещать школу или нет. Узнает именно в этом году особенности опыления крестоцветных или выучит он закон Ома для участка цепи или узнает это годом позже.



Почему Вас беспоккоит боится мэр ответственности или нет?

Ответственность наступит если в школу прилетит ракета?

Вы считаете, что родителей детей имеено это должно беспокоить?

Или безопасность ребенка как таковая?

Куда ребенка деть, чтобы родители могли "ходить на работу, чтобы получать зарплату"?

Так вроде школа - это не "шкаф для хранения детей".

Обстоятельства форс-мажорные, эстраординарные.

Соответственно и решения не простые.

И каждый родитель ответственнен за жизнь и судьбу своего ребенка в первую очередь. Это - ЕГО ребенок, а не мера или Президента.

Соответственно, ТОЛЬКО от родителей зависит его безопасность, его учеба и все остальное. rjkz

Повідомлень: 15202 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7861 раз. Подякували: 4798 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1041104210431044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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