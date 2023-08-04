Еміграція, заробітчанство.

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akurt написав:Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз. Якісь там у них тимчасові справи. Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…
50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.
Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально
akurt написав:50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.
Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн. Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя». Просто треба того хотіти. Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.
Бізнесмени мандрують на авто: зараз йшов по Катовицях, то українське авто видно здалеку: нове дороге і звісно номери 2266… які ж ще можуть бути номери в українця? Понти - понти, що може бути солодшим?
Перед виходом з готеля знову зустрів вчорашнього випадкового знайомого: хлопець з Молдови. Спитав: «Ну що, знайшов роботу в Польщі?» - Знайшов! - Овва! Так швидко? - Ні, не швидко, я довго шукав: робота на складі з чимось, точно не знаю з чим. - Що будуть платити? - Точно не знаю, в контракті вказана оплата 20 PLN за годину. - Умови роботи? - Боюся, щоби було не більше 10 годин в день, бо я вже працював по 12 - то просто каторга. - А який статус молдованина в Польщі? - Подав документи на «Карту побиту» - чекаю на відповідь. - І що, просто так подав документи і буде «Карта побиту? - Ну чекаю… Попрощалися, я побажав успіхів у важкій справі…
Ох, все те саме, що не раз писали на цій гілці: - Треба вчити мову. - «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі будемо платити гроші?» Інакше все життя будеш працювати на складі за 20 PLN по 12 годин на день.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 сер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.
Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн. Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя». Просто треба того хотіти. Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.
Дуже виглядає на казки про 50 перельотів Європою пенсіонерів.
BIGor написав:А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.
типо все что я писал ранее это плохо?) ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать сейчас нищеты нет, сейчас нужен более изощренный механизм принуждения к труду, поэтому ипотека постоянно! становится якобы более доступной, но на самом деле является просто формой насилия над естественной природой приматов - ничегонеделанием "доступная ипотека" совершенно не означает доступное жилье, молодежь в Европе живет предпочитает жить на аренде
Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність. А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.
nekerer пише: «ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать».
Я думаю, що перебільшує. Не іпотека є формою примусу до праці.
Це питання вивчали філософи ще з давніх часів. І головним там є питання співвідношення труда/праці/роботи - та свободи. Пізніше зʼявилося поняття «Easy money». Ось це саме цікаве і можливо є ключем для розуміння того, хто є хто та що є чим. Можна працювати 12 годин на складі і заробити 12*20= 240 злотих, зайти в “Zabka” та купити щось поїсти (банку паштету за 3, пачку сиру за 6, рибну консерву за 9 та банку пива за 4,50. За рогом вулиці купити бананів по 4,50, помідорів по 8. Шмат шинки за 40..50 злотих кіло.) Теоретично життя вдалося.
Але можна щось помудрувати і придумати щось таке, за що тобі відразу дадуть 240 000 злотих, або куплять патент на твій винахід. Це змінює якість/наповнення роботи та суттєво змінює співвідношення робота/свобода.
Ось це - ключ для визначення вектора свого розвитку або розвитку дітей.
А іпотека просто допомагає поліпшити якість свого життя. Його ж не так і багато. Кожна дитина мріє стати швидко дорослою. А стала дорослою - мріє стати дитиною. Тому і існує в США вектор такий: «Основного в житті треба досягнути до 30 років». Вектор переміщення/швидкості/прискорення - є!
BIGor написав:Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.
минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/