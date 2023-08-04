Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 10441045104610471048> Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:42 BIGor написав: akurt написав: Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.

Якісь там у них тимчасові справи.

Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа… Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.Якісь там у них тимчасові справи.Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…

50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю. 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально Faceless

Модератор Повідомлень: 33552 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7799 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:05 BIGor написав: akurt написав: 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю. 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.

Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».

Просто треба того хотіти.

Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.



Бізнесмени мандрують на авто: зараз йшов по Катовицях, то українське авто видно здалеку: нове дороге і звісно номери 2266… які ж ще можуть бути номери в українця?

Понти - понти, що може бути солодшим? Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».Просто треба того хотіти.Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.Бізнесмени мандрують на авто: зараз йшов по Катовицях, то українське авто видно здалеку: нове дороге і звісно номери 2266… які ж ще можуть бути номери в українця?Понти - понти, що може бути солодшим? akurt

Повідомлень: 8123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:17 Bolt написав: BIGor написав: А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок. А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.[/quote]

Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро. Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.[/quote]Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро. BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:19 Еміграція, заробітчанство.



Перед виходом з готеля знову зустрів вчорашнього випадкового знайомого: хлопець з Молдови.

Спитав: «Ну що, знайшов роботу в Польщі?»

- Знайшов! - Овва! Так швидко?

- Ні, не швидко, я довго шукав: робота на складі з чимось, точно не знаю з чим.

- Що будуть платити? - Точно не знаю, в контракті вказана оплата 20 PLN за годину.

- Умови роботи? - Боюся, щоби було не більше 10 годин в день, бо я вже працював по 12 - то просто каторга.

- А який статус молдованина в Польщі?

- Подав документи на «Карту побиту» - чекаю на відповідь.

- І що, просто так подав документи і буде «Карта побиту? - Ну чекаю…

Попрощалися, я побажав успіхів у важкій справі…



Ох, все те саме, що не раз писали на цій гілці:

- Треба вчити мову.

- «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі будемо платити гроші?»

Інакше все життя будеш працювати на складі за 20 PLN по 12 годин на день. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 сер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:20 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок. А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів. Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.

Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро. Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро.

ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь nekefer

Повідомлень: 631 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:22 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю. 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.

Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».

Просто треба того хотіти.

Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів. Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».Просто треба того хотіти.Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.

Дуже виглядає на казки про 50 перельотів Європою пенсіонерів. Дуже виглядає на казки про 50 перельотів Європою пенсіонерів. BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:29 nekefer написав: BIGor написав: Bolt написав: Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів. Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.

Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро. Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро.

ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь

Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро. Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро. BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:31 nekefer написав: BIGor написав: А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок. А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

типо все что я писал ранее это плохо?)

ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать

сейчас нищеты нет, сейчас нужен более изощренный механизм принуждения к труду, поэтому ипотека постоянно! становится якобы более доступной, но на самом деле является просто формой насилия над естественной природой приматов - ничегонеделанием

"доступная ипотека" совершенно не означает доступное жилье, молодежь в Европе живет предпочитает жить на аренде типо все что я писал ранее это плохо?)ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалыватьсейчас нищеты нет, сейчас нужен более изощренный механизм принуждения к труду, поэтому ипотека постоянно! становится якобы более доступной, но на самом деле является просто формой насилия над естественной природой приматов - ничегонеделанием, молодежь в Европе живет предпочитает жить на аренде

Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.

А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40. Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40. BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:36 nekerer пише: «ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать».



Я думаю, що перебільшує. Не іпотека є формою примусу до праці.



Це питання вивчали філософи ще з давніх часів.

І головним там є питання співвідношення труда/праці/роботи - та свободи.

Пізніше зʼявилося поняття «Easy money».

Ось це саме цікаве і можливо є ключем для розуміння того, хто є хто та що є чим.

Можна працювати 12 годин на складі і заробити 12*20= 240 злотих, зайти в “Zabka” та купити щось поїсти (банку паштету за 3, пачку сиру за 6, рибну консерву за 9 та банку пива за 4,50. За рогом вулиці купити бананів по 4,50, помідорів по 8. Шмат шинки за 40..50 злотих кіло.)

Теоретично життя вдалося.



Але можна щось помудрувати і придумати щось таке, за що тобі відразу дадуть 240 000 злотих, або куплять патент на твій винахід.

Це змінює якість/наповнення роботи та суттєво змінює співвідношення робота/свобода.



Ось це - ключ для визначення вектора свого розвитку або розвитку дітей.



А іпотека просто допомагає поліпшити якість свого життя. Його ж не так і багато.

Кожна дитина мріє стати швидко дорослою. А стала дорослою - мріє стати дитиною.

Тому і існує в США вектор такий: «Основного в житті треба досягнути до 30 років».

Вектор переміщення/швидкості/прискорення - є! akurt

Повідомлень: 8123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:53 BIGor написав: Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро. Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.

минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать

https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/ минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвизчтото не слышал я о желающих туда эмигрировать nekefer

Повідомлень: 631 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10441045104610471048> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless