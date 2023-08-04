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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10441045104610471048>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:42

  BIGor написав:
  akurt написав:Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.
Якісь там у них тимчасові справи.
Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…

50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:05

  BIGor написав:
  akurt написав:50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.
Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».
Просто треба того хотіти.
Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.

Бізнесмени мандрують на авто: зараз йшов по Катовицях, то українське авто видно здалеку: нове дороге і звісно номери 2266… які ж ще можуть бути номери в українця?
Понти - понти, що може бути солодшим?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:17

  Bolt написав:
  BIGor написав:А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.[/quote]
Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:19

Еміграція, заробітчанство.

Перед виходом з готеля знову зустрів вчорашнього випадкового знайомого: хлопець з Молдови.
Спитав: «Ну що, знайшов роботу в Польщі?»
- Знайшов! - Овва! Так швидко?
- Ні, не швидко, я довго шукав: робота на складі з чимось, точно не знаю з чим.
- Що будуть платити? - Точно не знаю, в контракті вказана оплата 20 PLN за годину.
- Умови роботи? - Боюся, щоби було не більше 10 годин в день, бо я вже працював по 12 - то просто каторга.
- А який статус молдованина в Польщі?
- Подав документи на «Карту побиту» - чекаю на відповідь.
- І що, просто так подав документи і буде «Карта побиту? - Ну чекаю…
Попрощалися, я побажав успіхів у важкій справі…

Ох, все те саме, що не раз писали на цій гілці:
- Треба вчити мову.
- «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі будемо платити гроші?»
Інакше все життя будеш працювати на складі за 20 PLN по 12 годин на день.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 сер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:20

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.

Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро.

ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:22

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Так, бізнесмени: жінка - колись вчителька в школі. Її чоловік - пенсіонер. Не зручно було питати, але в розмові щось пролунало, що зараз надає психологічні консультації. Може, в он-лайн.
Як вони сказали: «Ми дуже любим подорожі та мандруємо все життя».
Просто треба того хотіти.
Сказали, що є невеличка подушка безпеки, яка залишилася від колишніх часів.

Дуже виглядає на казки про 50 перельотів Європою пенсіонерів.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:29

  nekefer написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Я не про Іпотеку писав, а про вичавлення з понаїхавших їх ресурсів.

Пагані західні капіталісти вичавлюють за 1500-3000 Євро, замість хороших вітчизняних які вичавлюють за 400-500 Євро.

ой щас опят удалят, но напишу, не важно сколько евро, важно из чего состоит твоя жизнь

Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:31

  nekefer написав:
  BIGor написав:А що паганого в доступній іпотеці? Замість того щоб скирдувати 20 років як в Україні місцеві купляють в іпотеку після пару років скирди на перший внесок.

типо все что я писал ранее это плохо?)
ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать
сейчас нищеты нет, сейчас нужен более изощренный механизм принуждения к труду, поэтому ипотека постоянно! становится якобы более доступной, но на самом деле является просто формой насилия над естественной природой приматов - ничегонеделанием
"доступная ипотека" совершенно не означает доступное жилье, молодежь в Европе живет предпочитает жить на аренде

Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.
А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:36

nekerer пише: «ипотека это не плохо, это новая современная форма принуждения к труду, до 20 века ипотека была не нужна, достаточно было рабства и в принципе нищеты бОльшей части населения, что вынуждало их вкалывать».

Я думаю, що перебільшує. Не іпотека є формою примусу до праці.

Це питання вивчали філософи ще з давніх часів.
І головним там є питання співвідношення труда/праці/роботи - та свободи.
Пізніше зʼявилося поняття «Easy money».
Ось це саме цікаве і можливо є ключем для розуміння того, хто є хто та що є чим.
Можна працювати 12 годин на складі і заробити 12*20= 240 злотих, зайти в “Zabka” та купити щось поїсти (банку паштету за 3, пачку сиру за 6, рибну консерву за 9 та банку пива за 4,50. За рогом вулиці купити бананів по 4,50, помідорів по 8. Шмат шинки за 40..50 злотих кіло.)
Теоретично життя вдалося.

Але можна щось помудрувати і придумати щось таке, за що тобі відразу дадуть 240 000 злотих, або куплять патент на твій винахід.
Це змінює якість/наповнення роботи та суттєво змінює співвідношення робота/свобода.

Ось це - ключ для визначення вектора свого розвитку або розвитку дітей.

А іпотека просто допомагає поліпшити якість свого життя. Його ж не так і багато.
Кожна дитина мріє стати швидко дорослою. А стала дорослою - мріє стати дитиною.
Тому і існує в США вектор такий: «Основного в житті треба досягнути до 30 років».
Вектор переміщення/швидкості/прискорення - є!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:53

  BIGor написав:Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.

минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз :!: чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать
https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/
nekefer
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