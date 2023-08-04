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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:57

  BIGor написав:Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.
А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.

в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним
но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году :?: не перетруждались совершенно
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:16

  nekefer написав:
  BIGor написав:Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.

минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз :!: чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать
https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/

Я наприклад не бачив вживу броненосців. Чи маю я право вважати що їх не існує на планеті? Почитайте що таке чайник Расела, будете неприємно здивовані.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:18

  nekefer написав:
  BIGor написав:Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.
А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.

в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним
но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году :?: не перетруждались совершенно

Це Ви так вирішили? А росіяни вважають, що Київської Русі не було :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:24

Так можна піти далі і повернутися в Древні віки. Можна в Західну Римську імперію, можна в Східну Римську імперію.
Якщо відвідували античні міста, то бачили не життя, а малину :
- у велетенських амфітеатрах на 20 000 глядачів співали музи і давали безкоштовно представлення артисти. Квитки були безкоштовними.
- в кожному античному місті був "Нимфеум" там грали на арфах красиві жінки, поки інших красивих жінок запліднювали бадьорі бійці. Поселення було безкоштовним.
- Усе житло видавалося відразу зараз і без іпотеки.
- навпроти Нимфеума були прекрасні римські лазні. Все безкоштовно.
Реально райське життя.
Це потім вже недоумки придумали колесо, гас, бензин, арматуру, склопакети і іпотеку.

P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.
Ну а вже якщо навчився/зумів створити імператора або Геракла - так те відразу - вершина слави і без іпотеки - житло.
Так, є ідея: придумати пігулку, з'їв - і прокинувся в Древньому Римі. Ну класно ж.
Ні, ну реально, придумав же хтось Віагру і вакцину від Covid.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:24

  akurt написав:..........
Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…
Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»…
.........

Незрозуміло.
Це Ви про кого? що?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:25

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  akurt написав:..........
Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…
Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»…
.........

Незрозуміло.
Це Ви про кого? що?
Про Флаймана
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.

генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.
Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.
младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:39

  rjkz написав:..............
Мой случай - это мой случай.
...........
Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

Понятно.
Как я и думал, решение - вывезти ребёнка. Ну что ж, как частный случай такое решение вполне имеет право на жизнь. И многие так и поступили.
Но это не может быть общим решением 35-млн. страны.
По диаграмме (http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php) посчитал количество детей до 14 лет - 6.119.886. Если бы выехали все вместе с матерями + хотя бы половина ещё и с бабушками...
Вот я как-то не уверен, что Европа справилась бы с таким потоком и согласилась их принять.
И если бы не решение государства 18-60 и сегодня количество выехавших было бы значительно больше. И опять же совсем не уверен, что в этом случае была бы такая же поддержка сопротивления Украины - "почему мы должны тратить деньги на их поддержку, когда их мужчины не воюют, а бегут на Запад?"

Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.

Понимаю, что было нелегко. Но при этом, полагаю, Вы не голодали. У Вас была какая-то подушка безопасности.
Война идёт уже полтора года. Как Вы думаете, у многих есть подушка безопасности на 1,5 года? Вопрос риторический. И я даже не буду говорить о сегодняшних зарплатах. Большинство предложений такие, что и на одного не много.

Вы думаете, я-бы остановился перед тем, чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

Не остановились бы. При необходимости. Но "на какое-то время". Вопрос, на какое.
На неделю, месяц, два можно. Но просидеть в погребе при +7 год... Идея так себе.

Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.

Вы не поняли.
Я не говорю о перекладывании всех проблем на государство. И вообще не о перекладывании проблем. Согласен с Вами, что проблемы семьи должна решать в первую очередь семья.
Но возможности решения проблем семьёй сильно зависят от государства. И даже не только своего. Как бы Вы не старались и какие бы условные "погреба" не строили, российская агрессия резко сужает ваши возможности решения проблем и резко снижает безопасность вашей семьи и ваших детей.
И, кстати, Ваш переезд в США подтверждает зависимость от государства.
Если бы всё зависело только от желания родителей, зачем бы Вы переезжали? Уверен, что желание у Вас в Украине было не слабее, чем в США. А вот ВОЗМОЖНОСТИ в США явно выше. Благодаря государству.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:42

  fler написав:
  akurt написав:Ще 3-4-5 рокіа тому я радив продати нахомʼячені непотріб: бабушатник, який здається орендарям за 4000…10000 гривень, «Шевченкові хати», дачі з врожаєм колорадських жуків, гаражі з іржавими воротами та дорогими серцю Запорожцями та ГАЗ-21, та купити собі трохи «запасного аеродрому» за кордоном.

Це слушна порада, навіть без придбання "запасного аеродрому". Тепер той непотріб теж можна продати (якщо вцілів), але вже за інші гроші.

"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:47

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.
Якісь там у них тимчасові справи.
Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…

50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально

При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.
"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды?
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