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BIGor написав:Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність. А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.
в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году не перетруждались совершенно
BIGor написав:Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.
минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/
Я наприклад не бачив вживу броненосців. Чи маю я право вважати що їх не існує на планеті? Почитайте що таке чайник Расела, будете неприємно здивовані.
BIGor написав:Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність. А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.
в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году не перетруждались совершенно
Це Ви так вирішили? А росіяни вважають, що Київської Русі не було
Так можна піти далі і повернутися в Древні віки. Можна в Західну Римську імперію, можна в Східну Римську імперію. Якщо відвідували античні міста, то бачили не життя, а малину : - у велетенських амфітеатрах на 20 000 глядачів співали музи і давали безкоштовно представлення артисти. Квитки були безкоштовними. - в кожному античному місті був "Нимфеум" там грали на арфах красиві жінки, поки інших красивих жінок запліднювали бадьорі бійці. Поселення було безкоштовним. - Усе житло видавалося відразу зараз і без іпотеки. - навпроти Нимфеума були прекрасні римські лазні. Все безкоштовно. Реально райське життя. Це потім вже недоумки придумали колесо, гас, бензин, арматуру, склопакети і іпотеку.
P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця. Ну а вже якщо навчився/зумів створити імператора або Геракла - так те відразу - вершина слави і без іпотеки - житло. Так, є ідея: придумати пігулку, з'їв - і прокинувся в Древньому Римі. Ну класно ж. Ні, ну реально, придумав же хтось Віагру і вакцину від Covid.
akurt написав:.......... Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»… Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»… .........
akurt написав:.......... Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»… Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»… .........
akurt написав:P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.
генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку. Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины. младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось
rjkz написав:.............. Мой случай - это мой случай. ........... Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?
Понятно. Как я и думал, решение - вывезти ребёнка. Ну что ж, как частный случай такое решение вполне имеет право на жизнь. И многие так и поступили. Но это не может быть общим решением 35-млн. страны. По диаграмме (http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php) посчитал количество детей до 14 лет - 6.119.886. Если бы выехали все вместе с матерями + хотя бы половина ещё и с бабушками... Вот я как-то не уверен, что Европа справилась бы с таким потоком и согласилась их принять. И если бы не решение государства 18-60 и сегодня количество выехавших было бы значительно больше. И опять же совсем не уверен, что в этом случае была бы такая же поддержка сопротивления Украины - "почему мы должны тратить деньги на их поддержку, когда их мужчины не воюют, а бегут на Запад?"
Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.
Понимаю, что было нелегко. Но при этом, полагаю, Вы не голодали. У Вас была какая-то подушка безопасности. Война идёт уже полтора года. Как Вы думаете, у многих есть подушка безопасности на 1,5 года? Вопрос риторический. И я даже не буду говорить о сегодняшних зарплатах. Большинство предложений такие, что и на одного не много.
Вы думаете, я-бы остановился перед тем, чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?
Не остановились бы. При необходимости. Но "на какое-то время". Вопрос, на какое. На неделю, месяц, два можно. Но просидеть в погребе при +7 год... Идея так себе.
Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.
Вы не поняли. Я не говорю о перекладывании всех проблем на государство. И вообще не о перекладывании проблем. Согласен с Вами, что проблемы семьи должна решать в первую очередь семья. Но возможности решения проблем семьёй сильно зависят от государства. И даже не только своего. Как бы Вы не старались и какие бы условные "погреба" не строили, российская агрессия резко сужает ваши возможности решения проблем и резко снижает безопасность вашей семьи и ваших детей. И, кстати, Ваш переезд в США подтверждает зависимость от государства. Если бы всё зависело только от желания родителей, зачем бы Вы переезжали? Уверен, что желание у Вас в Украине было не слабее, чем в США. А вот ВОЗМОЖНОСТИ в США явно выше. Благодаря государству.
akurt написав:Ще 3-4-5 рокіа тому я радив продати нахомʼячені непотріб: бабушатник, який здається орендарям за 4000…10000 гривень, «Шевченкові хати», дачі з врожаєм колорадських жуків, гаражі з іржавими воротами та дорогими серцю Запорожцями та ГАЗ-21, та купити собі трохи «запасного аеродрому» за кордоном.
Це слушна порада, навіть без придбання "запасного аеродрому". Тепер той непотріб теж можна продати (якщо вцілів), але вже за інші гроші.
"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
akurt написав:Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз. Якісь там у них тимчасові справи. Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…
50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.
Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально
При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия. "50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды?