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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1045104610471048> Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:57 BIGor написав: Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.

А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40. Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.

в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним

но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году не перетруждались совершенно в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетнимно в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в годуне перетруждались совершенно nekefer

Повідомлень: 631 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:16 nekefer написав: BIGor написав: Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро. Це якась філософія. А вважаю інакше - найважливіше - це скільки Євро.

минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвиз чтото не слышал я о желающих туда эмигрировать

https://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-sal ... educativo/ минимальная зарплата в Гондурасе при несельскохозяйственной работе в крупной компании 15000 гондурасских лемпир, примерно 23000 грн, в 3,5 раза выше, чем минималка в Украине, безвизо желающих туда эмигрировать

Я наприклад не бачив вживу броненосців. Чи маю я право вважати що їх не існує на планеті? Почитайте що таке чайник Расела, будете неприємно здивовані. Я наприкладвживу броненосців. Чи маю я право вважати що їх не існує на планеті? Почитайте що таке чайник Расела, будете неприємно здивовані. BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:18 nekefer написав: BIGor написав: Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.

А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40. Наявність або відсутність іпотеки взагалі не дають гарантію про якісь доступність.А от наявність іпотеки дає можливість купити свою квартиру для сімї в 25 років, а не після 40.

в Древней Греции не было ипотеки, какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетним

но в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в году не перетруждались совершенно , какойто чувак даже в бочке жил, возможно даже сожительствовал с несовершеннолетнимно в основном отзывы так сказать современников были положительными, лепили статуи, играли в театры, знаете у них было рабочих часов в годуне перетруждались совершенно

Це Ви так вирішили? А росіяни вважають, що Київської Русі не було Це Ви так вирішили? А росіяни вважають, що Київської Русі не було BIGor

Повідомлень: 8013 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:24 Так можна піти далі і повернутися в Древні віки. Можна в Західну Римську імперію, можна в Східну Римську імперію.

Якщо відвідували античні міста, то бачили не життя, а малину :

- у велетенських амфітеатрах на 20 000 глядачів співали музи і давали безкоштовно представлення артисти. Квитки були безкоштовними.

- в кожному античному місті був "Нимфеум" там грали на арфах красиві жінки, поки інших красивих жінок запліднювали бадьорі бійці. Поселення було безкоштовним.

- Усе житло видавалося відразу зараз і без іпотеки.

- навпроти Нимфеума були прекрасні римські лазні. Все безкоштовно.

Реально райське життя.

Це потім вже недоумки придумали колесо, гас, бензин, арматуру, склопакети і іпотеку.



P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.

Ну а вже якщо навчився/зумів створити імператора або Геракла - так те відразу - вершина слави і без іпотеки - житло.

Так, є ідея: придумати пігулку, з'їв - і прокинувся в Древньому Римі. Ну класно ж.

Ні, ну реально, придумав же хтось Віагру і вакцину від Covid. akurt

Повідомлень: 8123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:24 akurt написав: ..........

Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…

Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»…

......... ..........Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»….........

Незрозуміло.

Це Ви про кого? що? Незрозуміло.Це Ви про кого? що? ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:25 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: akurt написав: ..........

Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…

Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»…

......... ..........Поливали брудом та натравлювали на мене горе-безробітних та горе-безсімейних + горе-«безлошадних». Один з них - як не дивно менше місяця тому отримав чергову «велику золоту медаль» та статус - регочу аж падаю в готелі в Катовицях зараз - «Наставник»…Ой і наставник… Це воно вас «наставляло» та «наставляє»….........

Незрозуміло.

Це Ви про кого? що? Незрозуміло.Це Ви про кого? що? Про Флаймана Про Флаймана Faceless

Модератор Повідомлень: 33552 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7799 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця. P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.

генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.

Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.

младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось nekefer

Повідомлень: 631 З нами з: 24.10.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:39 rjkz написав: ..............

Мой случай - это мой случай.

...........

Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине? ..............Мой случай - это мой случай............Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

Понятно.

Как я и думал, решение - вывезти ребёнка. Ну что ж, как частный случай такое решение вполне имеет право на жизнь. И многие так и поступили.

Но это не может быть общим решением 35-млн. страны.

По диаграмме ( http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php ) посчитал количество детей до 14 лет - 6.119.886. Если бы выехали все вместе с матерями + хотя бы половина ещё и с бабушками...

Вот я как-то не уверен, что Европа справилась бы с таким потоком и согласилась их принять.

И если бы не решение государства 18-60 и сегодня количество выехавших было бы значительно больше. И опять же совсем не уверен, что в этом случае была бы такая же поддержка сопротивления Украины - "почему мы должны тратить деньги на их поддержку, когда их мужчины не воюют, а бегут на Запад?"



Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.

Понимаю, что было нелегко. Но при этом, полагаю, Вы не голодали. У Вас была какая-то подушка безопасности.

Война идёт уже полтора года. Как Вы думаете, у многих есть подушка безопасности на 1,5 года? Вопрос риторический. И я даже не буду говорить о сегодняшних зарплатах. Большинство предложений такие, что и на одного не много.



Вы думаете, я-бы остановился перед тем, чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

Не остановились бы. При необходимости. Но "на какое-то время". Вопрос, на какое.

На неделю, месяц, два можно. Но просидеть в погребе при +7 год... Идея так себе.



Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.

Вы не поняли.

Я не говорю о перекладывании всех проблем на государство. И вообще не о перекладывании проблем. Согласен с Вами, что проблемы семьи должна решать в первую очередь семья.

Но возможности решения проблем семьёй сильно зависят от государства. И даже не только своего. Как бы Вы не старались и какие бы условные "погреба" не строили, российская агрессия резко сужает ваши возможности решения проблем и резко снижает безопасность вашей семьи и ваших детей.

И, кстати, Ваш переезд в США подтверждает зависимость от государства.

Если бы всё зависело только от желания родителей, зачем бы Вы переезжали? Уверен, что желание у Вас в Украине было не слабее, чем в США. А вот ВОЗМОЖНОСТИ в США явно выше. Благодаря государству. Понятно.Как я и думал, решение - вывезти ребёнка. Ну что ж, как частный случай такое решение вполне имеет право на жизнь. И многие так и поступили.Но это не может бытьрешением 35-млн. страны.По диаграмме () посчитал количество детей до 14 лет - 6.119.886. Если бы выехали все вместе с матерями + хотя бы половина ещё и с бабушками...Вот я как-то не уверен, что Европа справилась бы с таким потоком и согласилась их принять.И если бы не решение государства 18-60 и сегодня количество выехавших было бы значительно больше. И опять же совсем не уверен, что в этом случае была бы такая же поддержка сопротивления Украины - "почему мы должны тратить деньги на их поддержку, когда их мужчины не воюют, а бегут на Запад?"Понимаю, что было нелегко. Но при этом, полагаю, Вы не голодали. У Вас была какая-то подушка безопасности.Война идёт уже полтора года. Как Вы думаете, у многих есть подушка безопасности на 1,5 года? Вопрос риторический. И я даже не буду говорить о сегодняшних зарплатах. Большинство предложений такие, что и на одного не много.Не остановились бы. При необходимости. Но. Вопрос, на какое.На неделю, месяц, два можно. Но просидеть в погребе при +7 год... Идея так себе.Вы не поняли.Я не говорю о перекладывании всех проблем на государство. И вообще не о перекладывании проблем. Согласен с Вами, что проблемы семьи должна решать в первую очередь семья.Но возможности решения проблем семьёй сильно зависят от государства. И даже не только своего. Как бы Вы не старались и какие бы условные "погреба" не строили, российская агрессия резко сужает ваши возможности решения проблем и резко снижает безопасность вашей семьи и ваших детей.И, кстати, Ваш переезд в США подтверждает зависимость от государства.Если бы всё зависело только от желания родителей, зачем бы Вы переезжали? Уверен, что желание у Вас в Украине было не слабее, чем в США. А вот ВОЗМОЖНОСТИ в США явно выше. Благодаря государству. ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:42 fler написав: akurt написав: Ще 3-4-5 рокіа тому я радив продати нахомʼячені непотріб: бабушатник, який здається орендарям за 4000…10000 гривень, «Шевченкові хати», дачі з врожаєм колорадських жуків, гаражі з іржавими воротами та дорогими серцю Запорожцями та ГАЗ-21, та купити собі трохи «запасного аеродрому» за кордоном. Ще 3-4-5 рокіа тому я радив продати нахомʼячені непотріб: бабушатник, який здається орендарям за 4000…10000 гривень, «Шевченкові хати», дачі з врожаєм колорадських жуків, гаражі з іржавими воротами та дорогими серцю Запорожцями та ГАЗ-21, та купити собі трохи «запасного аеродрому» за кордоном.

Це слушна порада, навіть без придбання "запасного аеродрому". Тепер той непотріб теж можна продати (якщо вцілів), але вже за інші гроші. Це слушна порада, навіть без придбання "запасного аеродрому". Тепер той непотріб теж можна продати (якщо вцілів), але вже за інші гроші.

"Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:47 Faceless написав: BIGor написав: akurt написав: Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.

Якісь там у них тимчасові справи.

Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа… Про іпотеку не знаю: я вже не буду мати можливості з мешканцями Нідерландів спілкуватися: вони зараз їдуть в потязі Пшемисль-Запоріжжя у Дніпро. А я в Польщі зараз.Якісь там у них тимчасові справи.Потім повертаються… Це ж тут на форумі розказують, що люди не могли за рік мати 50 авіаподорожей, а люди мають… і не тільки авіа…

50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю. 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально

При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.

"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды? При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия."50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды? ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1045104610471048> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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