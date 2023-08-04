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#<1 ... 1045104610471048 Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:02 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: BIGor написав: 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю. 50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.

Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально

При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.

"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды? При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия."50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды? Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті Faceless

Модератор Повідомлень: 33552 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7799 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:06 Faceless написав: Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті

Фейслес, Акурт выбрал плохую страну для художественного свиста. Но вышло смешно, для тех кто знает что 2 раза курсы немецкого пропустил и слетел с выплат ))) а курсы немецкого 5 дней из 7 ))) и приём джобцентра не тогда когда тебе удобно, а по смс уведомление ждём Вас в такой-то день и время ))) Фейслес, Акурт выбрал плохую страну для художественного свиста. Но вышло смешно, для тех кто знает что 2 раза курсы немецкого пропустил и слетел с выплат ))) а курсы немецкого 5 дней из 7 ))) и приём джобцентра не тогда когда тебе удобно, а по смс уведомление ждём Вас в такой-то день и время ))) stm

Повідомлень: 3971 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:08 nekefer написав: akurt написав: P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця. P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.

генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.

Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.

младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось

Важнее не генетика (хотя это тоже важно), а потребности общества.

Интересно, много скульптур успел бы создать Фидий, если бы не было людей, которые "вміли махати мечем і гинути на війні".

Обществу нужны и творцы, и воины. И учёные, и ассенизаторы.

Причём, пока что воинов и ассенизаторов нужно больше, чем творцов и учёных. Важнее не генетика (хотя это тоже важно), а потребности общества.Интересно, много скульптур успел бы создать Фидий, если бы не было людей, которые "вміли махати мечем і гинути на війні".Обществу нужны и творцы, и воины. И учёные, и ассенизаторы.Причём, пока что воинов и ассенизаторов нужно больше, чем творцов и учёных. ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:16 Faceless написав: ЛАД написав: .........

При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.

"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды? Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті

Так и я не о моральных проблемах.

Просто о том, что если они ("мама или дочка мамы") работают удалённо, то им бы не платили пособие.

Единственный вариант такой хорошей жизни, по-моему, пособие + муж присылает из Украины. Так и я не о моральных проблемах.Просто о том, что если они ("мама или дочка мамы") работают удалённо, то им бы не платили пособие.Единственный вариант такой хорошей жизни, по-моему, пособие + муж присылает из Украины. ЛАД 2 Повідомлень: 25346 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:19 nekefer написав: akurt написав: P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця. P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.

генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.

Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.

младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось

Младенцы может и были одинаковые, но количество денег отличалось кардинально. Афины стали Афинами только после того как туда была перенесена казна Делосского союза. На эти деньги и были реализованы все проекты "Великого будівництва" в Афинах. Младенцы может и были одинаковые, но количество денег отличалось кардинально. Афины стали Афинами только после того как туда была перенесена казна Делосского союза. На эти деньги и были реализованы все проекты "Великого будівництва" в Афинах. airmax78 Повідомлень: 42480 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1045104610471048 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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