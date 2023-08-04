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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:02
ЛАД написав: Faceless написав: BIGor написав:
50 авіаподорожей за рік - що то за люди? На мою думку, не працюючі, але з доходом не менше 5000 Євро на місяць. Напевно великі бізнесмени в Україні, бізнес яких не постраждав або дозволяє витягувати прибуток, та не потребує щоденного контролю.
Не треба так гучно заздрити. Може, люди можуть працювати віддалено - тоді взагалі не проблема. Або як вже писалося вище - по вікендах. Якщо хтось дуже любить короткі подорожі, це цілком реально
При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.
"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды?
Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:06
Faceless написав:
Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті
Фейслес, Акурт выбрал плохую страну для художественного свиста. Но вышло смешно, для тех кто знает что 2 раза курсы немецкого пропустил и слетел с выплат ))) а курсы немецкого 5 дней из 7 ))) и приём джобцентра не тогда когда тебе удобно, а по смс уведомление ждём Вас в такой-то день и время )))
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:08
nekefer написав: akurt написав:
P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.
генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.
Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.
младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось
Важнее не генетика (хотя это тоже важно), а потребности общества.
Интересно, много скульптур успел бы создать Фидий, если бы не было людей, которые "вміли махати мечем і гинути на війні".
Обществу нужны и творцы, и воины. И учёные, и ассенизаторы.
Причём, пока что воинов и ассенизаторов нужно больше, чем творцов и учёных.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:16
Faceless написав:
ЛАД написав:.........
При удалённой работе и, соответственно, получении денег с них быстро сняли бы пособия.
"50 авіаподорожей за рік" за пособие беженца "це цілком реально"? Даже на уикенды?
Не бачив там умови, що вони живуть на саму допомогу біженцям. Моральні сторони отримання допомоги в таких розкладах залишимо на їх совісті
Так и я не о моральных проблемах.
Просто о том, что если они ("мама или дочка мамы") работают удалённо, то им бы не платили пособие.
Единственный вариант такой хорошей жизни, по-моему, пособие + муж присылает из Украины.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 15:19
nekefer написав: akurt написав:
P.S. До речі, про статуї з мармуру, як унікальне творіння рук і розуму : це саме те, про що я писав вище: хтось умів махати мечем і гинув на війні, а хтось умів створити з брили мармуру прекрасну жінку - і здається, що складки на не одязі розвиваються від пориву вітерця.
генетика вещь не только рандомная, но и постоянная, всегда и везде рождается некоторый условно постоянный % людей, который склонен махать мечем, и % людей, которые умеют лепить штукатурку.
Вопрос что происходит с ними потом, когда они подрастут, какие склонности будут подавлены обществом, а какие получат получат статус. По итогу некоторые общества, государства оставляют после себя скульптуры, а другие развалины.
младенцы везде были одинаковые и количество денег тоже не сильно отличалось
Младенцы может и были одинаковые, но количество денег отличалось кардинально. Афины стали Афинами только после того как туда была перенесена казна Делосского союза. На эти деньги и были реализованы все проекты "Великого будівництва" в Афинах.
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