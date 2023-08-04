Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тож, у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:
одинокі дорослі — €502 на місяць; батьки-одинаки — €502 на місяць; повнолітні громадяни України — €451 на місяць; діти 14-17 років – €420 на місяць; діти 6-13 років – €348 на місяць; діти до 5 років – €318 на місяць. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... roczi/amp/
Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу. Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною. Люди вміють рахувати гроші…
Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу. Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною. Люди вміють рахувати гроші…
Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))
Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу. Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною. Люди вміють рахувати гроші…
Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))
Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить.
Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу. Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною. Люди вміють рахувати гроші…
Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))
Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить.
Ми напевно про різний Амазон пишемо... Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять... Ну це з написанням софту повязано.